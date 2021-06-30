Marvel здивувала трейлером до другої частини серіалу "Локі"

На платформі Disney+ 9, 16 і 23 червня вийшли перші три епізоди американського мінісеріалу "Локі". Сьогодні, 30 червня, презентують 4 епізод "Локі", а 7 і 14 липня ми побачимо 5 і 6 серії. Студія Marvel не зупиняється інтригувати глядачів, тому випустила дивовижний трейлер до другої частини серіалу – останніх трьох епізодів.

Перша частина серіалу "Локі" вже встановила рекорди за переглядами. За словами критиків, цей серіал на дуже високому рівні.

До теми Трохи дивний і захопливий мінісеріал "Локі": перші відгуки та враження після прем'єри

"У кожного Локі свій час", – так звучить слоган нового трейлера. У ролику зображено як знайомі нам кадри з перших епізодів, так і абсолютно нові – наприклад, з’являється маленька дівчинка в костюмі Локі та деякі інші персонажі.

"Локі": трейлер до другої частини серіалу

Графік виходу серій серіалу "Локі"

Серіал виходить на Disney+ кожного тижня, щосереди.

1 епізод – 9 червня 2021 року;

2 епізод – 16 червня 2021 року;

3 епізод – 23 червня 2021 року;

4 епізод – 30 червня 2021 року;

5 епізод – 7 липня 2021 року;

6 епізод – 14 липня 2021 року.

Читайте також "Це гірко-солодке прощання": Скарлетт Йоганссон більше не з’явиться в образі "Чорної вдови"

Цікаві факти про серіал "Локі"