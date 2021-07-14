Сюрприз від Marvel: "Локі" офіційно продовжили на другий сезон
Джерело:24 канал
Повідомлення про майбутнє повернення персонажа в другому сезоні можна побачити у фінальних титрах останньої шостої серії першого сезону серіалу "Локі". Ось таким чином Marvel вирішила потішити шанувальників фантастичного серіалу.
Яким буде сюжет другого сезону і чи повернеться до ролі Локі Том Гіддлстон наразі не відомо.
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Прем'єра першого сезону "Локі" відбулася 9 червня 2021 року. Серіал вийшов на перше місце за глядацькими інтересами через сім днів після старту першого епізоду. Тож й не дивно, що нам доводиться чекати на другий сезон!
Популярність "Локі"
Згідно з даними Parrot Analytics, популярність "Локі" в 89.9 рази перевищує популярність будь-якого іншого середньостатистичного серіалу. У порівнянні з "Грою престолів", наприклад, який активно просувався HBO навесні і на початку літа, "Локі" попереду на 29%.
За їхніми словами кінокритиків, цей серіал кіновсесвіту Marvel – на дуже високому рівні. На Rotten Tomatoes стрічка отримала 92%.
Показники стрімкого зростання популярності "Локі" / Фото Parrot Analytics
Графік виходу серій
Серіал виходив на Disney+ кожного тижня, щосереди.
- 1 епізод – 9 червня 2021 року;
- 2 епізод – 16 червня 2021 року;
- 3 епізод – 23 червня 2021 року;
- 4 епізод – 30 червня 2021 року;
- 5 епізод – 7 липня 2021 року;
- 6 епізод – 14 липня 2021 року.
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Цікаві факти про серіал "Локі"
- Робота над серіалом стартувала на початку 2020 року. Робоча назва проєкту – "Річковий круїз";
- Виконавець головної ролі Том Хіддлстон був в курсі того, що його персонажу "подарують" власний проєкт ще до виходу на екрани "Месників: Війна нескінченності". Озвучивши дату прем'єри, він також розповів, що з нетерпінням чекає занурення в абсолютно новий сюжет і зустріч з несподіваними противниками. За словами актора, вихід мінісеріалу відбудеться тільки завдяки фанатам Всесвіту Marvel;
- Глядачі й критики були розчаровані представленим у 2019 році логотипом проєкту. Він здався якимось блідим і невиразним. Однак шоураннери пояснили, що головним завданням дизайнерів була не привабливість, а зміст: постер містить натяки на сюжет серіалу.
- На роль ведучого сценариста серіалу був запрошений Майкл Уолдрон. Шанувальникам американської мультиплікації він відомий як один з авторів культового "Ріка і Морті";
- Сільвія Лафейдоттір – жіноча версія Локі – це відсилання до чарівниці із Marvel Comics. Свої сили завдяки персонажу Локі.
Історія Локі за 30 секунд: дивитись відео онлайн
Головні ролі у серіалі "Локі" отримали:
- Том Гіддлстон;
- Оуен Вілсон;
- Гугу Мбата-Роу;
- Софія Ді Мартіно;
- Річард Грант;
- Саша Лейн.