Зазнав опіків під час ракетного обстрілу: про 8-річного Ромчика з Вінниці зніматимуть фільм

У Лондоні розпочинається робота над короткометражним фільмом під назвою "Ромчик. Мрії не спалити", який ґрунтується на реальних подіях. Це розповідь про восьмирічного Романа Олексіва, що дивом вижив унаслідок ракетної атаки на Вінницю у липні 2022 року.

Короткометражний фільм "Ромчик" є роботою магістратури Університету Лондона. Ідею та продюсерство цього фільму взяв на себе Костянтин Бідненко.

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У Лондоні знімуть фільм про українського хлопчика і його мрії

Фільм буде про 8-річного хлопчика Романа, який зазнав 80% опіків під час ракетного удару по Вінниці 14 липня. Батько хлопчика, Ярослав, визнав, що для тих, хто пережив цю трагедію, ця стрічка є надзвичайно важливою роботою. Вони хочуть, щоб про злочини окупантів дізнався весь світ.

Крім того, він вірить, що завдяки цьому фільму вони зможуть надихнути та мотивувати багатьох людей продовжувати боротьбу.

У світі, який страждає від конфліктів, цей короткометражний фільм є свідченням незламності людського духу. Це не тільки історія одного хлопчика, це й про мільйони дітей. Мрії не можна спалити. Ця пронизлива драма натхнена реальними подіями Роми, 8-річного українського хлопчика. Будинок, обличчя та дитинство Роми були обпалені війною, але його бажання стати бальним танцівником ніколи не зникало",

– написали на сторінці Romchyk.thefilm.

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