Зірки фільму "Людина-павук 3" поділились ексклюзивними кадрами зі зйомок: фото

Джерело:24 канал
Мережа активно обговорює нові кадри з майбутнього фільму "Людина-павук 3". Знімками поділились виконавці головних ролей Том Голланд, Зендея і Джейкоб Баталон. Чого ж чекати від стрічки – дізнавайтесь у матеріалі.
Першим кадри зі зйомок "Людини-павука 3" поширив Том Голланд. Сталось це у вівторок, 23 лютого. Актор вигадав власну назву стрічки, чим започаткував своєрідний флешмоб серед колег.
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Я такий радий оголосити нову назву "Людини-павука 3". Не можу дочекатися, коли ви побачите, що ми задумали. З любов'ю з Атланти,
– зазначив Том Голланд.
Він обрав для супергеройської стрічки назву Phone Home.
Зендея і Джейкоб Баталон також поширили ексклюзивні кадри зі знімального майданчика "Людини-павука 3". Вони написали інші назви стрічки – Home Wrecker та Home Slice.
Ми дуже раді повідомити назву. Гортайте вправо, щоб побачити гучний анонс. І ось ще ексклюзивний кадр-подарунок від нас,
– написав Джейкоб Баталон в інстаграмі.