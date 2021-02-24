Зірки фільму "Людина-павук 3" поділились ексклюзивними кадрами зі зйомок: фото

Мережа активно обговорює нові кадри з майбутнього фільму "Людина-павук 3". Знімками поділились виконавці головних ролей Том Голланд, Зендея і Джейкоб Баталон. Чого ж чекати від стрічки – дізнавайтесь у матеріалі.

Першим кадри зі зйомок "Людини-павука 3" поширив Том Голланд. Сталось це у вівторок, 23 лютого. Актор вигадав власну назву стрічки, чим започаткував своєрідний флешмоб серед колег.

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Я такий радий оголосити нову назву "Людини-павука 3". Не можу дочекатися, коли ви побачите, що ми задумали. З любов'ю з Атланти,

– зазначив Том Голланд.

Він обрав для супергеройської стрічки назву Phone Home.

Зендея і Джейкоб Баталон також поширили ексклюзивні кадри зі знімального майданчика "Людини-павука 3". Вони написали інші назви стрічки – Home Wrecker та Home Slice.

Ми дуже раді повідомити назву. Гортайте вправо, щоб побачити гучний анонс. І ось ще ексклюзивний кадр-подарунок від нас,

– написав Джейкоб Баталон в інстаграмі.

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