"Людина-павук" яку ми ніколи не побачимо: Джеймс Кемерон розповів про нереалізовану ідею фільму

Про свій незавершений фільм Джеймс Кемерон згадав у книзі-артбуці Tech Noir: The Art of James Cameron, яка надійде у продаж 14 грудня. Він назвав свою екранізацію "найбільшим фільмом, який я так і не зняв", а в розмові з порталом ScreenRush режисер заглибився в тему, зазначивши, що його фільм про супергероя дуже відрізнявся б від картини, яку поставив Сем Реймі.

Кемерон намагався зняти фільм про Людину-павука в середині 90-х, між "Термінатором 2" та "Титаніком", проте режисерові так і не вдалося домовитися з головами кіностудій, щоб вони купили права на екранізацію.

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Він згадує, що працював над проєктом у тісній співпраці зі Стеном Лі (автор коміксів про Людину-павука) і постійно питав у нього дозволу, щоби визначитися з концепцією персонажа.

Яким міг бути фільм про "Людину-павука" від Кемерона

Режисер зазначає, що хотів зробити у фільмі акцент на змінах, які переживають підлітки під час дорослішання – аналогічно до того, як змінюється Людина-павук із придбанням нових здібностей. За словами Кемерона, його кінокомікс був би метафорою того, як люди не усвідомлюють свій справжній потенціал та можливості, які вони мають насправді.

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Перше, що важливо зрозуміти, це те, що це не Людина-павук. Так, він носить це ім'я, але він не дорослий Людина-павук. Він скоріше дитина-павук. Або підліток-школяр-павук. Він такий гік, якого ніхто не помічає, і не дуже популярний серед людей. І в моєму розумінні це була метафора статевого дозрівання та всіх змін у тілі людини у цей період, фільм про різні тривоги через суспільство, очікування інших людей, стосунки зі статтю, яка його приваблює,

– сказав Джеймс Кемерон.

Кемерон також вирішив, що Пітер Паркер має біологічну павутину, а не класичні веб-шутери, які винаходив герой коміксів після укусу павука. З ідеєю режисера погодився і Стен Лі, і попри те, що Кемерон так і не зняв фільм, концепцію біологічної павутини реалізували в екранізації Сема Реймі 2002 року, а пізніше і в коміксах.

Постановник зазначає, що його Людина-павук дуже відрізнялася б від тієї версії, яку показали на початку 2000-х. Режисер хотів зробити фільм більш реалістичним, щоб у глядачів склалося враження, ніби такі події могли статися справді.

Я хотів зробити щось на кшталт суворої реальності. Супергерої завжди були для мене чимось із розряду фантастики, і в мене було бажання зробити щось у дусі, близькому до "Термінатора" та "Чужого". Я хотів, щоб місцем подій був Нью-Йорк у наші дні. Хлопця кусає павук і в нього з'являються ці вміння, після чого він починає уявляти себе Людиною-павуком. Він створює собі костюм, і він жахливий, потім йому потрібно покращити свій костюм і для нього це одна велика проблема. Я хотів, щоб у основі історії лежали загальнолюдські переживання, знайомі кожному,

– згадує Джеймс Кемерон.

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Якийсь час "Павуком" ніхто не володів і Кемерон вмовляв FOX, щоб студія взялася за IP, однак у компанії не захотіли вплутуватися в судові розбірки через невирішені питання з правами. Режисер згадує, що говорив тоді президенту FOX Пітеру Черніну, що "Павук" пізніше коштуватиме мільярд, а то й десятки мільярдів доларів.

Постановник зазначає, що історія з незнятим фільмом про Людину-павука сильно струснула його і стала цінним уроком. Після цього режисер вирішив сконцентруватися на своїх особистих проєктах та задумах, а не намагатися зняти щось уже за готовими IP. За його словами, для нього це був "стусан під зад", якого він потребував у той момент, щоб піти далі і продовжувати знімати щось своє.

До речі, вжена екрани вийде новий фільмь з трилогії "Людина-павук", де Пітер Паркер за допомогою Доктора Стренджа спробує змінити минуле і змусити всіх забути, що він і є Людина-павук, але зіткнеться з численними проблемами.