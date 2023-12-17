Зірку "Перших ластівок" Девізорова, який служить в ЗСУ, нагородили почесним орденом "За заслуги"

З початком повномасштабного вторгнення зірка "Перших ластівок" Максим Девізоров вступив до лав ЗСУ. Днями на знак визнання заслуг у справі оборони України йому вручили почесний орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Це визнання підкреслює його виняткову відданість і неоціненні зусилля, спрямовані на розвиток і збереження української кіноіндустрії та національної безпеки.

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Максима Девізорова нагородили орденом

За вагомий особистий внесок у розвиток українського кінематографа, непохитну відданість справі захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України й багаторічну сумлінну службу актор отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Я глибоко вдячний за високу честь бути відзначеним державною нагородою. Це відзнака не лише моєї роботи, а й тієї великої команди, яка стоїть за кожним нашим спільним фільмом, втіленим проєктом, кожним кадром, що запам'ятовується глядачеві,

– підкреслив військовослужбовець.

Водночас Максим додав, що разом із вдячністю він відчуває почуття скорботи, оскільки більшість людей, відзначених цього року, вшановуються посмертно. Він наголосив, що саме вони є справжніми героями.

"Я впевнений, що Україна, завдяки їм, вам і кожному, хто вкладає своє серце у розвиток кінематографа та в справу збереження нації, заслуговує на світло в кінці тунелю… яке можна виставити під кадр, поправити "по лучу"або навалити фул, щоб зрештою пролунало: камера! мотор! почали! Тож нехай наші фільми і подальші творчі зусилля будуть мостом до нового українського розквіту і нашої перемоги. Слава Україні!", – підсумував воїн.

Максим Девізоров у війську