Зірку "Перших ластівок" Девізорова, який служить в ЗСУ, нагородили почесним орденом "За заслуги"
Джерело:103-тя окрема бригада ТрО ЗСУ
З початком повномасштабного вторгнення зірка "Перших ластівок" Максим Девізоров вступив до лав ЗСУ. Днями на знак визнання заслуг у справі оборони України йому вручили почесний орден "За заслуги" ІІІ ступеня.
Це визнання підкреслює його виняткову відданість і неоціненні зусилля, спрямовані на розвиток і збереження української кіноіндустрії та національної безпеки.
Цікаво Найпопулярніші українські серіали з Катериною Тишкевич
Максима Девізорова нагородили орденом
За вагомий особистий внесок у розвиток українського кінематографа, непохитну відданість справі захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України й багаторічну сумлінну службу актор отримав орден "За заслуги" ІІІ ступеня.
Я глибоко вдячний за високу честь бути відзначеним державною нагородою. Це відзнака не лише моєї роботи, а й тієї великої команди, яка стоїть за кожним нашим спільним фільмом, втіленим проєктом, кожним кадром, що запам'ятовується глядачеві,
– підкреслив військовослужбовець.
Водночас Максим додав, що разом із вдячністю він відчуває почуття скорботи, оскільки більшість людей, відзначених цього року, вшановуються посмертно. Він наголосив, що саме вони є справжніми героями.
"Я впевнений, що Україна, завдяки їм, вам і кожному, хто вкладає своє серце у розвиток кінематографа та в справу збереження нації, заслуговує на світло в кінці тунелю… яке можна виставити під кадр, поправити "по лучу"або навалити фул, щоб зрештою пролунало: камера! мотор! почали! Тож нехай наші фільми і подальші творчі зусилля будуть мостом до нового українського розквіту і нашої перемоги. Слава Україні!", – підсумував воїн.
Максим Девізоров у війську
- Український актор кіно та театру став популярним завдяки ролям в таких фільмах, як "Мирний 21" і "Найкращий вікенд", а також він знімався в популярних серіалах "Перші ластівки" і "Новенька", які також принесли йому значне визнання.
- Проте з початком повномасштабної війни Девізоров вирішив тимчасово залишити успішну акторську кар'єру, щоб активно сприяти захисту України.
- Зараз він служить у 103-й бригаді Збройних Сил України. На передовій Максим займає посаду водія. Водночас він підкреслив важливу роль універсальності в умовах війни. Тож спектр його обов'язків досить широкий.