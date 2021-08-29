Мангеттенський фестиваль короткометражних фільмів 2021 оголосив програму

Мангеттенський фестиваль короткометражних фільмів стартує 23 вересня 2021 року. До програми найбільшого інтерактивного кінофестивалю ввійшло десять стрічок. Українці вже в п’ятнадцятий раз приєднаються до глядачів у всьому світі та візьмуть участь у виборі фільму-переможця.

Традиційно Мангеттенський фестиваль короткометражних фільмів відкриває нові імена в кінематографі. Про це повідомила компанія Артхаус Трафік.

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Зокрема, режисерові фільму "Смерть від рукостискання" Гадсону Флінну на час зйомок було лише 16 років. Це комедійна картина про його рідний Нью-Йорк в епоху пандемії Covid-19.

Просякнуті гумором також стрічки:

"Грубі" (Велика Британія);

"Синдром Арчибальда" (Франція);

"Месьє Кашемір" (Канада).

Тематика фільмів Мангеттенського фестивалю

Драма "Занадто пізно" та анімаційний фільм "Аврора" – це жіночий погляд на різні життєві періоди режисерок із Франції та США відповідно.

До фільмів на серйозні злободенні теми можна віднести норвезький "Санчатний хор", який розповідає про проблеми біженців, досліджує співіснування їх із місцевими громадами та пропонує свіжий погляд на вирішення конфліктів, а також канадсько-афганська "Погана прикмета" – стрічка про жінку, яка змушена давати раду з суворими обставинами в Афганістані.

Італійська драма "Закрите для світла" повертає глядача в минуле, щоб зосередитись на одній події Другої світової війни в Італії, а британська драма "Крадійка" досліджує вплив цієї війни на наступні покоління.

Усі роботи-фіналісти Мангеттенського кінофестивалю короткометражних фільмів автоматично кваліфікуються для номінації на премію Оскар. Так, одразу двоє фіналістів торішнього фестивалю – "Біле око" та "Подарунок" здобули номінацію на премію Американської кіноакадемії 2021.

Цієї осені щорічний Мангеттенський фестиваль короткометражних фільмів– і об'єднує 100 000 поціновувачів короткого метра на понад 400 локаціях 6 континентів. Стати членом міжнародного журі та взяти участь у виборі найкращої короткометражки року може кожен – достатньо заповнити бюлетень для голосування після сеансу.будуть оголошені 4 жовтня 2021 року на сайті.

Фестиваль відбуватиметься у кінотеатрах країни з 23 вересня до 3 жовтня 2021 року. Фільми демонструватимуться в українській озвучці.

Мангеттенський фестиваль короткометражних фільмів 2021 рік: дивіться трейлер