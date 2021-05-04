Маргарет Тетчер в кіно: які зірки перевтілювалися в "залізну леді"

Для прихильників Маргарет Тетчер була не просто політикинею, вона була культурною іконою. Зі своєю сильною волею і характером, безкомпромісною впевненістю, пишною зачіскою, перлинними сережками, великими сонцезахисними окулярами та легендарним синім костюмом – вона створила фірмовий образ "залізної леді", що став джерелом натхнення для низки режисерів.

4 травня 1979 року Маргарет Тетчер стала прем'єр-міністром Великої Британії. На посаді вона провела 11 років і відзначилась найдовшим терміном служби в ХХ столітті. До цього важливого дня в історії ми підготували для вас добірку найвідоміших кінострічок про "залізну леді".

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"Маргарет Тетчер: Довгий шлях до Фінчлі"

Актриса, яка зіграла роль Маргарет Тетчер: Андреа Райзборо

Рік: 2008

Країна: Великобританія

Рейтинг IMDb: 7,1

Оригінальна назва: Margaret Thatcher: The Long Walk to Finchley

У фільмі йдеться про ранню політичну кар’єру Маргарет Тетчер – від спроб отримати місце в Дартфорді в 1949 році до її успішної кампанії в парламенті в Фінчлі в 1959 році.

Біограф Тетчер, виступаючи на шоу BBC Daily Politics, розповів, що кокетливий образ молодої політикині Андреа Райзборо був дуже вдалим.



Андреа Райзборо в ролі Маргарет Тетчер у фільмі / Фото Kinorium

"Маргарет Тетчер: Довгий шлях до Фінчлі" 2008 рік: дивіться трейлер

"Маргарет"

Актриса, яка зіграла роль Маргарет Тетчер: Ліндсі Дункан

Рік: 2009

Країна: Великобританія

Рейтинг IMDb: 7,1

Оригінальна назва: Margaret

У фільмі йдеться про поразку Маргарет Тетчер на виборах 1975 року та про довгий шлях до успішної кар’єри.

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Про роль Ліндсі Дункан відгукувалися так:

The Telegraph: присутність Дункан у фільмі була дуже гламурною. "У неї було хвилясте світле голлівудське волосся, і безперечно, блідість Єлизавети I";

Newsnight Review: Дункан іноді і зображала Тетчер в образі "вовчиці", але це було "співчутливе зображення" прем’єр-міністра і чоловіка Деніса Тетчер;

The Guardian: Дункан здалася занадто яскравою блондинкою, занадто заздрісною.

Цікаво, що в розмові BBC Breakfast Дункан сказала, що вона працювала над записом голосу Тетчер близько 10 тижнів до початку фільмування.



Ліндсі Дункан в ролі Маргарет Тетчер / Фото Kinorium

"Маргарет" 2009 рік: дивіться відео

"Залізна леді"

Актриса, яка зіграла роль Маргарет Тетчер: Меріл Стріп

Рік: 2011

Країна: Великобританія, Франція

Рейтинг IMDb: 6,4

Оригінальна назва: The Iron Lady

У фільмі йдеться про політичний успіх Маргарет Тетчер і, зрештою, завершення кар’єри. Події у фільмі відбуваються у 1982 році. Тоді політикиня намагалася врятувати свою кар’єру напередодні Фолклендської війни.



Меріл Стріп в ролі Маргарет Тетчер / Фото Kinorium

Гра Меріл Стріп отримала неабияке визнання і вважається однією з найкращих у її кар'єрі:

Журналіст газети The Daily Telegraph сказав, що "всі можливі нагороди і премії отримає Стріп";

Журналіст The Guardian назвав гру Стріп "дивовижною і бездоганною".

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За цю роль зірка отримала:

сімнадцяту номінацію на премії Оскар і була нею нагороджена (3-й Оскар у її кар'єрі);

восьмий Золотий глобус;

другу премію BAFTA.

Політичний редактор BBC Нік Робінсон вважає фільм вдалою розповіддю про особисте життя політикині, але вона дуже далека від політичної чи історичної документалістики.



Меріл Стріп в ролі Маргарет Тетчер / Фото Kinorium

Реакція Маргарет Тетчер на фільм

Маргарет Тетчер сприйняла цей фільм вкрай негативно. ЇЇ родина категорично відмовилася від попереднього перегляду стрічки. Ексглава британського уряду заявила, що виконавиця її ролі Меріл Стріп "не змогла втілити на екрані реальний образ", і що "її видатна кар'єра стала свого роду розвагою".

"Залізна леді 2011 рік: дивіться трейлер

Серіал "Корона" (4 сезон)

Актриса, яка зіграла роль Маргарет Тетчер: Джилліан Андерсон

Рік: 2020

Країна: Великобританія, США

Рейтинг IMDb: 8,7

Оригінальна назва: The Crown

Четвертий сезон охоплює події 1970-1980-х років: весілля принцеси Діани з Чарльзом, сином Єлизавети II, народження Вільяма та Гаррі і, звичайно ж, період прем'єрства Маргарет Тетчер.

Джилліан Андерсон неперевершено перевтілилась в Маргарет Тетчер, передавши непохитність "залізної леді" навіть у спілкуванні з королевою.



Джилліан Андерсон в ролі Маргарет Тетчер / Фото Kinorium

Стрічка отримала шалену популярність, а її актори – номінації на престижні премії.

Перед тим, як виконувати роль Маргарет Тетчер у серіалі "Корона", Джилліан Андерсон прочитала багато літератури і подивилась безліч відео, аби перейняти дикцію та рухи знаменитої політикині Великої Британії.

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"У неї була особлива інтонація, коли вона розмовляла з її чоловіком Денісом, і у неї була інша інтонація, коли вона розмовляла з Кабінетом міністрів. Також вона по-іншому розмовляла та жартувала з міністрами, а під час розмов на партійних конференціях у неї була схильність трохи підняти настрій і трохи проповідувати. Я хотіла отримати баланс всього цього, а не занадто захоплюватися використанням різних версій її голосу для різних сцен", – розповіла Андерсон.

Серіал "Корона" (4 сезон) 2020 рік: дивіться трейлер



