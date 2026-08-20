Як передає justjared перші кадри зі зйомок показали, як Роббі та Купер разом прогулюються вулицями Парижа. Марго з'явилася в елегантній кремовій мінісукні та чорному капелюсі, а Бредлі обрав світло-блакитне поло й темно-сині штани. Виглядають вони так, ніби щойно вийшли не зі знімального павільйону, а з дуже дорогого ретро-курорту.

Сюжет нового фільму "Оушена"



Марго Роббі / Фото Backgrid



Новий фільм стане приквелом до історії "Одинадцяти друзів Оушена" і перенесе глядачів у 1962 рік. Саме тоді, задовго до того, як Денні Оушен почав збирати команди для грандіозних пограбувань казино, його батьки вже були справжніми майстрами своєї справи.

За сюжетом, подружжя Оушенів готує масштабне пограбування під час Гран-прі Монако 1962 року. Саме вони, як обіцяють автори, навчать сина всього, що він згодом використовуватиме у своїх легендарних аферах.



Бредлі Купер / Фото Backgrid



Тобто тепер усе стає на свої місця: якщо Денні Оушен був геніальним шахраєм, то, схоже, сімейний бізнес у них почався задовго до його народження.

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Зіркова команда фільму

Бредлі Купер у новому фільмі вирішив не обмежуватися роллю містера Оушена. Він також виступає режисером, співавтором сценарію та продюсером стрічки.



Бредлі Купер та Марго Роббі на зйомка фільму про Оушена / Фото Backgrid



Компанію йому на знімальному майданчику складає Марго Роббі, яка вже встигла заінтригувати шанувальників подробицями майбутнього фільму на CinemaCon.

Також у стрічці з'явиться Моніка Барбаро – акторку помітили на зйомках разом із Роббі. До акторського складу також приєдналися Вагнер Моура, Джош Гад, Джордж Маккей, Омар Сі та Вікі Кріпс.

Тут починається найцікавіше. Поки Марго Роббі та Бредлі Купер повертають глядачів у 1962 рік, паралельно розробляється ще один фільм франшизи – "Оушен 14".

У ньому планують повернутися Джордж Клуні, Бред Пітт, Джулія Робертс, Дон Чідл та Кейсі Аффлек. Зйомки, за попередніми планами, мають стартувати вже цієї осені.

Прем'єра приквелу запланована на 25 червня 2027 року.

До речі, на цей рік готують ще одну гучну екранізацію – "Веріті" за романом Коллін Гувер. У мережі вже з’явився офіційний трейлер психологічного трилера з Енн Гетевей, Дакотою Джонсон та Джошем Гартнеттом.