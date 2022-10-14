Фільм "Маріуполіс 2" литовського режисера, якого вбили окупанти, отримав тизер: коли прем’єра

"Маріуполіс 2" режисера Мантаса Кведаравічюса, якого вбили росіяни у Маріуполі, вийде 13 листопада у кіно. А поки – дивіться тизер фільму.

Насамперед українська прем’єра відбудеться на фестивалі Docudays UA 11 листопада. Про це 24 каналу повідомила компанія Артхаус Трафік.

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"Маріуполіс 2": що варто знати про фільм

Варто зазначити, що литовський режисер Мантас Кведаравічус приїхав до Маріуполя в березні. Він знімав цивільних, жив з ними, проте потрапив у полон, там його катували й вбили. Йому було всього лишень 45 років.

Кохана режисера, українка Ганна Білоброва, змогла вивезти з Маріуполя не лише тіло свого чоловіка, а й матеріали, які він там зняв. Разом із Дунею Сичовою, монтажеркою першої частини "Маріуполіса", вона делікатно склала докупи відзняті кадри й зробила з цього фільм.

"Маріуполіс 2": дивіться тизер фільму

У 2016 році Мантас Кведаравічюс зняв фільм Mariupolis. Його називали "людською історією на тлі історичних потрясінь". Стрічка розповідає про життя в Маріуполі в умовах кризи.

Нагадаємо, світова прем’єра відбулася в позаконкурсній секції "Спеціальний показ" 75-го Каннського кінофестивалю, де стрічка отримала Спеціальний приз журі "Золоте око".

Вручаючи нагороду, президентка журі Аґнєшка Голланд оголосила хвилину мовчання за жертвами війни Росії в Україні. Зокрема – за режисерами, журналістами, фотографами та іншими людьми творчих професій.