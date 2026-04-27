27 квітня, 16:45
2

Що відомо про юну акторку, яка зіграла роль Соні у новому українському серіалі "Підміна"

Ольга Паньків
Основні тези
  • Марія Мархай, 14-річна акторка, зіграла Соню в серіалі "Підміна" та має близько 30 проєктів у фільмографії.
  • Вона розпочала свою кар'єру в 5 років з реклами "Київстар" і працювала з відомими брендами.
Слухати новину 01:07 хв

Останнім часом в Україні неабиякої популярності набирає новий серіал "Підміна". Це 16-серійна історія, у якій головну роль виконала Антоніна Хижняк.

Також у стрічці зіграла юна українська акторка Марія Мархай, яка втілила образ Соні. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що наразі відомо про цю акторку, скільки їй років і в яких ще проєктах її можна побачити.

Що відомо про Марію Мархай, яка зіграла роль Соні у серіалі "Підміна"?

Марія Мархай – ще зовсім юна акторка, однак уже демонструє впевнену гру на рівні з досвідченими колегами. Вона виконала одну з ключових ролей у новому українському серіалі "Підміна", який виходив на телеканалі СТБ. Також стрічку можна переглянути на платформі Київстар ТБ

Наразі Марії близько 14 років, і вона активно розвивається у сфері українського кінематографа, ділячись своїми досягненнями в інстаграмі.

Як зазначено на її інстаграм-сторінці, Марія розпочала творчий шлях ще у 5 років – тоді вона знялася в рекламі "Київстар". Сьогодні її фільмографія налічує близько 30 проєктів, а рекламне портфоліо – понад 20 робіт із відомими брендами. 

Ймовірно, на Марію Мархай чекає яскраве творче майбутнє. Уже зараз вона впевнено заявляє про себе, і глядачі матимуть змогу спостерігати за її професійним зростанням як у дитячих, так і згодом у дорослих ролях.

Яку роль зіграла Марія у серіалі "Підміна"?

У серіалі "Підміна" акторка зіграла Соню – доньку головної героїні Катерини. Її персонаж – розумна та спостережлива дівчинка, яка опиняється в складних життєвих обставинах. 

Тривалий час Соня змушена жити з жінкою, яка видає себе за її матір, хоча насправді є сестрою-близнючкою її рідної мами. Дівчинка помічає дивну поведінку "мами", однак не має достатніх доказів, щоб підтвердити свої підозри.

У яких проєктах можна побачити акторку?

Окрім "Підміни", Марія Мархай знімалася й в інших проєктах, зокрема: 

  • "Батьківські збори",
  • "Бісова пательня",
  • "Ключі від правди",
  • "Встигнути до 30",
  • "Ловець снів",
  • "Кришталеві джерела",
  • "Коли ми вдома",
  • "Колір пристрасті",
  • "Дитячий охоронець",
  • "Сага" та багатьох інших. 

Також вона активно працює в рекламних проєктах.

Пов'язані теми:

Кіноновини
Серіали
Українські серіали
Як змінювалися зірки і де вони зараз