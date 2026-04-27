Що відомо про юну акторку, яка зіграла роль Соні у новому українському серіалі "Підміна"
- Марія Мархай, 14-річна акторка, зіграла Соню в серіалі "Підміна" та має близько 30 проєктів у фільмографії.
- Вона розпочала свою кар'єру в 5 років з реклами "Київстар" і працювала з відомими брендами.
Останнім часом в Україні неабиякої популярності набирає новий серіал "Підміна". Це 16-серійна історія, у якій головну роль виконала Антоніна Хижняк.
Також у стрічці зіграла юна українська акторка Марія Мархай, яка втілила образ Соні. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що наразі відомо про цю акторку, скільки їй років і в яких ще проєктах її можна побачити.
Що відомо про Марію Мархай, яка зіграла роль Соні у серіалі "Підміна"?
Марія Мархай – ще зовсім юна акторка, однак уже демонструє впевнену гру на рівні з досвідченими колегами. Вона виконала одну з ключових ролей у новому українському серіалі "Підміна", який виходив на телеканалі СТБ. Також стрічку можна переглянути на платформі Київстар ТБ.
Наразі Марії близько 14 років, і вона активно розвивається у сфері українського кінематографа, ділячись своїми досягненнями в інстаграмі.
Як зазначено на її інстаграм-сторінці, Марія розпочала творчий шлях ще у 5 років – тоді вона знялася в рекламі "Київстар". Сьогодні її фільмографія налічує близько 30 проєктів, а рекламне портфоліо – понад 20 робіт із відомими брендами.
Ймовірно, на Марію Мархай чекає яскраве творче майбутнє. Уже зараз вона впевнено заявляє про себе, і глядачі матимуть змогу спостерігати за її професійним зростанням як у дитячих, так і згодом у дорослих ролях.
Яку роль зіграла Марія у серіалі "Підміна"?
У серіалі "Підміна" акторка зіграла Соню – доньку головної героїні Катерини. Її персонаж – розумна та спостережлива дівчинка, яка опиняється в складних життєвих обставинах.
Тривалий час Соня змушена жити з жінкою, яка видає себе за її матір, хоча насправді є сестрою-близнючкою її рідної мами. Дівчинка помічає дивну поведінку "мами", однак не має достатніх доказів, щоб підтвердити свої підозри.
У яких проєктах можна побачити акторку?
Окрім "Підміни", Марія Мархай знімалася й в інших проєктах, зокрема:
- "Батьківські збори",
- "Бісова пательня",
- "Ключі від правди",
- "Встигнути до 30",
- "Ловець снів",
- "Кришталеві джерела",
- "Коли ми вдома",
- "Колір пристрасті",
- "Дитячий охоронець",
- "Сага" та багатьох інших.
Також вона активно працює в рекламних проєктах.