Marvel Studios опублікувала ролик з погонею із фільму "Чорна вдова"

На своєму ютуб-каналі Marvel Entertainment опублікували кліп з погонею з фільму "Чорна вдова". Першими ролик побачили на урочистій церемонії MTV Movie & TV Awards 2021. Прем’єра кінострічки відбудеться 8 липня в кінотеатрах та на Disney+.

Можемо припустити, що погоня Скарлетт Йоганссон і Флоренс П’ю відбувається в Будапешті, про це свідчать угорські номери на автомобілях. Будапешт — це найбільш загадкове місце для головної героїні, Наташі Романової, адже в попередніх фільмах було багато згадок про нього.

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"Чорна Вдова" 2021: дивіться відео погоні з фільму

Зауважимо, зірка "Чорної вдови" Скарлетт Йоганссон з 16 травня була нагороджена премією MTV Generation Award у знак визнання її кар'єри.

Я розумію, який це дар – мати можливість займатися улюбленою справою,

– сказала Скарлетт Йоганссон у відеозверненні і подякувала шанувальникам за підтримку.

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"Чорна вдова": коротко про фільм

Режисеркою "Чорної вдови" стала Кейт Шортланд – перша жінка-режисерка, яка створила супергеройський фільм Marvel.

"Чорної вдови" стала Кейт Шортланд – перша жінка-режисерка, яка створила супергеройський фільм Marvel. Події фільму відбуватимуться після фільму "Перший месник: Протистояння". Це перша повнометражна стрічка 4 фази кіновсесвіту Marvel.

відбуватимуться після фільму "Перший месник: Протистояння". Це перша повнометражна стрічка 4 фази кіновсесвіту Marvel. За сюжетом , Наташа Романова змушена буде пригадати своє минуле та вирушити до місця своїх тренувань – "Червоної кімнати". Виявиться, що її близькі були втягнуті до небезпечної змови. Зокрема, мова йде про сестру Елену, Олексія, відомого як Червоний вартовий, і Меліну. Всім загрожує небезпека, тому Чорна вдова допоможе їм та спробує знищити табір підготовки таких же безжальних вбивць, як вона.

, Наташа Романова змушена буде пригадати своє минуле та вирушити до місця своїх тренувань – "Червоної кімнати". Виявиться, що її близькі були втягнуті до небезпечної змови. Зокрема, мова йде про сестру Елену, Олексія, відомого як Червоний вартовий, і Меліну. Всім загрожує небезпека, тому Чорна вдова допоможе їм та спробує знищити табір підготовки таких же безжальних вбивць, як вона. Противниками супергероїні буде небезпечний Наглядач (Тоні Мастерс), а також найманці із КДБ, які володіють такими ж навичками, як і Чорна вдова.

буде небезпечний Наглядач (Тоні Мастерс), а також найманці із КДБ, які володіють такими ж навичками, як і Чорна вдова. Прем'єру "Чорної вдови" кілька разів переносили через пандемію коронавірусу. Наразі презентація в Україні запланована на 8 липня 2021 року.

"Чорна вдова" 2021: дивіться трейлер