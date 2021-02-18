Marvel розкриває секрети: студія готує серіал про створення супергеройських стрічок

Всі прихильники кіновсесвіту Marvel завжди мріяли дізнатись, що ж залишається за лаштунками їхніх улюблених супергеройських фільмів. Тепер автори проєкту вирішили дати таку змогу: у мережі невдовзі презентують перші епізоди серіалу, який розкриє чимало фактів про персонажів Marvel.

Кіновиробники не змусять своїх прихильників довго чекати на дебютні епізоди проєкту. Відомо, що вже 12 березня на стрімінговій платформі Disney+ презентують відео про створення "Ванда/Віжн".

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Також представники Marvel розсекретили інформацію і про наступні епізоди документального серіалу. У проєкті розкриють таємниці створення стрічок, що відкрили 4 фазу кіновсесвіту. Мова йде про "Ванда/Віжн", "Сокіл та Зимовий солдат", "Локі", "Чорну вдову" та інші майбутні новинки Marvel.

Згідно з анонсом, в одному з епізодів з'являться актори Скарлетт Йоганссон та Джеремі Реннер. Вони розкажуть раніше невідомі факти про персонажів Чорну вдову та Соколине око.

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Що відомо про перший епізод серіалу Marvel

Наразі найбільше інформації студія надала про перший епізод серіалу. За їхніми словами, у цій серії можна буде дізнатись більше про "Ванда/Віжн". А розкриватимуть секрети виконавці головних ролей – Елізабет Олсен та Пол Беттані. Окрім цього, деталі нового серіалу Marvel, який вже став хітом у мережі, відкриватимуть і члени творчої групи проєкту.

Кіномани вже давно очікували на офіційні коментарі авторів "Ванда/Віжн", адже саме цей проєкт відкрив 4 фазу кіновсесвіту та був зовсім не схожий на інші супергеройські стрічки. Тож у документальному серіалі планують розповісти про концепцію та елементи ситкому у "Ванда/Віжн".

Ви побачите, як знімальна група докладала всіх зусиль, щоб наслідувати різні методи створення кіно, які використовувались в перші роки появи телебачення… Це всеосяжний погляд на перший і, мабуть, найнезвичніший серіал Marvel, – йдеться в анонсі.

"Ванда/Віжн": дивіться трейлер