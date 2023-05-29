"Мати" з Дженніфер Лопес: огляд бойовика Netflix та відгуки глядачів

Пригодницький бойовик "Мати" вийшов на Netflix 12 травня 2023 року. Фільм одразу привернув увагу кіноманів, але отримав як і схвальні, так і негативні відгуки.

Цікаво, що героїня Дженніфер Лопес у фільмі "Мати" не має імені. Адже, метою режисера Декстера Флетчера було показати материнську силу любові без прив’язування до конкретної людини. Бойовик загалом досліджує складні рішення, з якими доводиться зіткнутися матері, а також розкриває сутність людської жертовності та виживання.

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"Мати" з Дженніфер Лопес: огляд фільму

За сюжетом, героїня Лопес стає смертоносною кілеркою, яка перестає переховуватися в лісах Аляски, і намагається врятувати свою доньку, яку залишила ще немовлям у пологовому будинку. Вона – колишній солдат і вбивця, яка під час служби в Афганістані зв’язалася з підступним сержантом британської армії Адріаном Ловеллом (Джозеф Файнс) і сумнівним бізнесменом Гектором Альваресом (Гаель Гарсіа Берналь). Допомагаючи парі здійснити кілька угод, персонажка Лопес з огидою дізнається, що вони зайнялися торгівлею людьми.

У стрічці "Мати" чимало перестрілок, бійок, автоперегонів, втім чутливість до них втрачається зовсім скоро і зрештою стає нудно. Ви навіть можете подумати: "Що не так зі стрімінговими бойовиками?". А також сцени рухаються із такою шаленою швидкістю, що інколи це видається доволі абсурдним; глядач зовсім не має часу познайомитися з персонажами. Втім, безперечно, є деякі моменти й кадри, які справді вражають.

Дженніфер Лопес з донькою у фільмі "Мати" / Netflix

Коли Мати врешті-решт заспокоюється від постійних переживань, стає не такою холодною і жорсткою, ми також отримуємо дозу задоволення. Цікаво спостерігати за Зоєю і Матір’ю, які намагаються вижити, як пара в пустелі: Зоя то починає бунтувати проти жінки, яка компетентно відмовилася від неї, то тулиться до неї всім серцем. На останніх хвилинах фільму, ви сильно переживатимете за Матір’ю і справді повірите, що вона здатна зупинити цілу армію, щоб захистити своє дитя.

"Мати": дивіться трейлер

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