"Матриця 5" побачить світ навіть без Лани Вачовські: Warner Bros. налаштовані рішуче

Робота над наступною вже п'ятою частиною "Матриці" залежала від того, чи погодиться Лана Вачовські режисувати проєкт. Тепер стало відомо, що "Матриця 5" побачить світ незалежно від її участі.

На даний момент новий фільм франшизи зібрав понад 70 мільйонів доларів у світовому прокаті. Такі слабкі касові збори можна пояснити релізом на стрімінговому сервісі HBO Max одночасно з прем'єрою у кінотеатрах.

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Чи варто чекати "Матриця 5"

Раніше у розмові з журналом Empire Magazine Рівз висловився щодо майбутньої "Матриці 5". На думку актора, продовження "Воскресіння" не буде.

Водночас в інтерв'ю виданню Collider продюсер "Матриці: Воскресіння" Джеймс МакТіг розповів, що Warner Bros. планує обрати іншого режисера для продовження франшизи, якщо Лана відмовиться від посади.

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Він навів приклад Marvel і всесвіт "Людини-павука". За словами Джеймса, завжди можна продовжувати франшизи лише через можливість заробити гроші, а також розповісти глядачам щось нове. Поки невідомо, хто стане режисером п'ятої "Матриці", але схоже, що цей кіновсесвіт таки отримає продовження.

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Варто зазначити, що попри низькі збори у прокаті Warner Bros. також опирається на показники стримінгової платформи HBO Max, а там результати можуть бути достатньо задовільні і навіть блискучі, що дасть змогу компанії без зайвих перепон випустити, як п'яту частину так і майбутні продовження.