"Матриця", "Бетмен повертається", Showgirls: від яких ролей у фільмах відмовилася Мадонна

На шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Мадонна розказала, що колись відмовилася від ролі у фільмах "Матриця", "Бетмен повертається" та "Шоугьолз". Сьогодні вона шкодує про це.

Зірка заявила, що шкодує про те, що відмовилася від ролі у культовій стрічці "Матриця". На її думку, це, можливо, один з найкращих фільмів, коли-небудь знятих.

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Я також відмовилася від ролі у "Матриці". Ви можете у це повірити? Я хотіла вбити себе. Крихітна частина мене шкодує тільки про цей єдиний момент у моєму житті,

– заявила поп-діва, маючи на увазі, найімовірніше, головного жіночого персонажа Трініті, яку в результаті зіграла Керрі-Енн Мосс.

Мадонна згадала також про ролі у скандальній картині Showgirls та американському фільмі Тома Бертона "Бетмен повертається". Співачка зізналася, що зробила правильний вибір. Showgirls став культовою класикою, а от з Жінкою-Кішкою цікавіше: за цю роль Мішель Пфайффер номінувалася на премію MTV як "найбажаніша жінка", а на її місці могла бути сама Мадонна.

Я бачила обидві картини й шкодую, що відмовилася від Жінки-Кішки, це було досить жорстоко,

– заявила вона.

"Матриця", "Бетмен повертається", "Шоугьолз": від яких ролей у фільмах відмовилася Мадонна : дивіться відео