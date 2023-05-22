"Матриця: Перезавантаження": цікаві факти про фільм, що вийшов 20 років тому

У 2003 році було випущено одну з найвпливовіших науково-фантастичних стрічок у світі кіно – "Матриця: Перезавантаження". Цей фільм став другою частиною знаменитої трилогії "Матриця" і привернув увагу глядачів своїм унікальним сюжетом, захопливими бойовими сценами та винятковими візуальними ефектами.

Режисерами "Матриці: Перезавантаження" є Лана Вачовскі та Ліллі Вачовскі (брати Вачовські), а продюсером виступив Джоел Сільвер. У матеріалі 24 Каналу розглянемо деякі цікаві факти про цей культовий фільм, який надихнув мільйони людей по всьому світу.

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"Матриця: Перезавантаження": цікаві факти про фільм

У "Матриці: Перезавантаженні" продовжується історія Нео, головного героя, який розуміє, що світ, в якому він живе, є вигадкою ілюзорної реальності, створеною машинами, які панують над людством. Разом зі збройною опозицією, він намагається протистояти машинам і звільнити людей від їх контролю.

У другому фільмі Нео повинен зустрітися з Архітектором Матриці, але шлях до нього виявляється надзвичайно складним. Водночас Агент Сміт здобуває можливість самовільного копіювання, і тепер він готовий протистояти Нео не самотужки – з кожним днем ряди його реплікантів постійно поповнюються. Крім того, машини розпочинають розкопки, наближаючись до Зіону – останньої опори людства. Нео стає останньою надією людства на звільнення від тягаря підкорення.

"Матриця: Перезавантаження" була випущена одночасно з третьою частиною трилогії "Матриця: Революція", яка вийшла через кілька місяців після другої частини.

Кадр з фільму "Матриця: Перезавантаження" / Warner Bros.

Фільм славиться своїми захопливими бойовими сценами. Цікаво, що актори перед зйомками 8 місяців вивчали бойове мистецтво.

Сцена бою Нео з численними копіями агента Сміта знімалася упродовж 27 днів. У ній брали участь як живі люди, так і комп’ютерні образи.

Кадр з фільму "Матриця: Перезавантаження" / Warner Bros.

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Сцена бою з почтом Меровінга та погоні Близнюків, яка триває 17 хвилин, вимагала витрат близько 40 мільйонів доларів. Ця вартість охоплювала будівництво спеціальної траси широкою 1,4 милі з трьома смугами для зйомок погоні (після завершення тривалих трьохмісячних зйомок сцени погоні, трасу було знищено).

Кадр з фільму "Матриця: Перезавантаження" / Warner Bros.

У фільмі з’явилися такі актори, як Кіану Рівз, Керрі-Енн Мосс, Лоуренс Фішберн, Х’юго Вівінг та багато інших. Відомо, що під час виробництва картини актриса Керрі-Енн Мосс зламала ногу, Лоренс Фішберн — руку, а у Г'юго Вівінг ушкодився шийний хребець.

"Матриця: Перезавантаження" стала однією з найуспішніших фільмових прем’єр 2003 року, заробивши понад 742 мільйони доларів по всьому світу.

Кадр з фільму "Матриця: Перезавантаження" / Warner Bros.

Фільм отримав визнання у "Книзі рекордів Гіннеса" як найбільш розповсюджений фільм, оскільки його було випущено у 8517 копіях для кінотеатрального прокату.

"Матриця: Перезавантаження": дивіться трейлер