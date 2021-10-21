"Матриця: Воскресіння" отримала рейтинг R за насильство та нецензурну лексику

21 жовтня 2021 , 16:00
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Джерело:

Collider

Американська асоціація (Motion Picture Association) видала "дорослий" прокатний рейтинг R четвертій частині культової франшизи "Матриця". Фільм вийде на екрани у грудні 2022 року.

Рейтинг R означає, що глядачів молодше 17-ти років допускатимуть до перегляду лише у супроводі батьків або дорослого опікуна. Нагадаємо, з таким самим обмеженням виходили й попередні частини кінофраншизи.

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Основою сюжету четвертого фільму "Матриці" стало продовження лінії протистояння головних героїв попередніх фільмів зі світом комп'ютерної матриці, яка встановила контроль над планетою. "Матриця: Перезавантаження" упродовж 13 років залишалася найкасовішим фільмом з рейтингом R: її змогли обійти тільки "Джокер" і дві частини "Дедпула".

Кіану Рівз та Керрі-Енн Мосс знову зіграли свої ролі Нео та Трініті. Також у фільмі зіграли такі актори:

  • Яг'я Абдул-Матін II;
  • Пріянка Чопра Джонас;
  • Джонатан Ґрофф;
  • Ніл Патрік Гарріс;
  • Джессіка Генвік;
  • Крістіна Річчі;
  • Тельма Гопкінс;
  • Ерендира Ібарра;
  • Тобі Онвумере;
  • Макс Рімельт;
  • Брайан Дж. Сміт;
  • Пінкетт Сміт.

"Матриця: Воскресіння" 2021: дивіться трейлер фільму

 

Автор: Наталія Гулій