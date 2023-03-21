Так можуть сказати тільки хейтери, – Денисенко відповіла тим, хто називає Мавку меншовартісною

Після прем'єри "Мавки. Лісової пісні" вийшло багато оглядів і рецензій на мультфільм. Часто у них Мавку порівнюють з діснеївськими принцесами, а інколи приписують комплекс меншовартости. Що про це думає Наталка Денисенко, яка подарувала свій голос Берегині Лісу – читайте далі.

У коментарі 24 Каналу, Денисенко поділилася, що абсолютно не згодна з українцями, які шукають порівняння з Disney. Адже, Мавчина історія – про любов, дружбу та перемогу світла над темрявою. Мультфільм неодмінно надихне, розчулить, розвеселить та пробудить найкращі почуття всередині. А Мавка – "не принцеса, вона уже є чарівною і не такою, як усі".

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Наталка Денисенко про "меншовартісність" Мавки

Я зовсім не згодна з цим. Так можуть написати тільки якісь хейтери, оці незадоволені гі*нюки, які можуть прискати тільки жовчю. До речі, я таких коментарів не чула взагалі – із тисячі тих, які я читаю у себе на сторінці, чи на сторінці мультфільму. Бо як можна Мавку порівнювати із діснеївською принцесою, а ще й казати про меншовартість, якщо це зовсім інший образ? Це не принцеса, вона уже є чарівною і не такою, як усі. Мавка вийшла дуже гарно вимальованою,

– відповіла Наталка Денисенко.

Актриса доповнила, що бачила тільки такі коментарі, що деякі (глядачі – 24 Канал) хотіли бачити Мавку такою, якою вона була на початкових стадіях малювання.

"Мавка" на різних стадіях малювання: дивіться відео

"Але мені, наприклад подобається саме ця Мавка, тому що вона така більш людська, не така, як якийсь там чарівний персонаж, як фея. І дуже класно, що (далі спойлер – 24 Канал) вкінці вони об’єднуються з Лукашем, і це так гармонійно виглядає, адже це людина і людина з лісової сфери (Сміється)", – сказала Денисенко.

Наталка Денисенко на прем’єрі мультфільму "Мавка" / Фото з фейсбуку актриси

"Тому в цілому мені абсолютно подобається все, – продовжила актриса. – У мене взагалі немає якихось думок, що Мавка може бути меншовартісна. Я взагалі не розумію, як так можна казати. Коли цей мультик збирає просто мільйони за один вікенд – навіть більше ніж "Аватар". Там така класна картинка, музика, драматургія, голоси – все просто неймовірне! І це створили наші, українці!".

Факт. За перший вікенд в Україні мультфільм зібрав у прокаті майже 25 мільйонів гривень, а кількість проданих квитків становить 189 048, що перевищує кількість проданих квитків на "Аватар: Шлях води". Після трьох вікендів у кіно, "Мавка. Лісова пісня" зібрала біля великих екранів 643 тисячі глядачів та майже 82 мільйони гривень бокс-офісу.

"У нас немає такого ресурсу, як у Діснея, – продовжила Денисенко. – Чому там мультики робляться за три роки? Тому що у них просто команда з тисячі людей. Одна людина малює якусь одну сцену. Все, а інша – інший епізод. Все це зібрали й зробили мультик".

А в нас команда дуже маленька і ми все це зробили. Так, це було довго, і були різні перепони. Але про кращий результат годі було й мріяти!

– підсумувала актриса.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться трейлер мультфільму