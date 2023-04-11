Черговий рекорд: "Мавка" зібрала понад мільярд гривень та мільйон глядачів у кіно

Анімаційний мультфільм "Мавка" продовжує бити рекорди за переглядами. Держкіно оприлюднило дані після нового тижня мультфільму в кінотеатрах.

Після шостого вікенду у кіно, "Мавку" переглянуло 1 011 735 глядачів, а бокс-офіс сумарно склав 127 531 211 грн. Анімаційний фільм створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

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"Мавка" б’є рекорди за переглядами

Приходьте у кіно вдруге й втретє, запрошуйте рідних й поринайте у надзвичайну історію перемоги добра над злом, що вразила глядачів в усьому світі!

– зазначило Держкіно.

Що відомо про мультфільм "Мавка"

Початково творці мультфільму планували адаптувати "Лісову пісню" Лесі Українки для сімейної анімації з щасливим кінцем та наголосити на екологічних питаннях. Проте, згідно зі словами креативної продюсерки Анни Єлісєєвої, "Мавка. Лісова пісня" стала актуальним коментарем до подій, які трапилися з українцями у 2022 році та продовжуються й донині.

У реалізації цього проєкту взяли участь три українські мисткині: акторка Наталка Денисенко озвучила головну героїню, співачка Христина Соловій записала два офіційних саундтреки фільму, а прима-балерина Національної опери та народна артистка України Катерина Кухар допомогла втілити Мавку в життя за допомогою своєї танцювальної майстерності.

"Мавка. Лісова пісня": дивіться трейлер

Мультфільм пропонує глядачам унікальну можливість насолоджуватись красою українських краєвидів, які послужили натхненням для створення незвичайних локацій. Мавка, з'явившись у новому образі, прокидається після зимового сну та збуджує Магічний Ліс.

Режисер анімаційної стрічки Олег Маламуж радить глядачам бути уважними під час перегляду мультфільму, щоб не пропустити жодної важливої деталі.

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