Ще один новий український фільм зовсім скоро з'явиться на Netflix

Українське кіно продовжує підкорювати Netflix. Зовсім скоро на платформі відбудеться ще один довгоочікуваний реліз.

Відтепер на Netflix можна буде переглянути фільм "Мавка. Справжній міф", який нещодавно з великим успіхом вийшов у кінотеатрах. Про це повідомили в інстаграм-сторінці Netflix.ua.

Коли прем'єра фільму "Мавка. Справжній міф" на Netflix?

Прем'єра стрічки на платформі Netflix відбудеться 29 квітня 2026 року. В українських кінотеатрах фільм виходив 1 березня 2026 року, а тепер його можна буде подивитися онлайн.

Містична Мавка, яка мала згубити біолога Лук'яна в Темному озері, закохується в нього. "Мавка. Справжній міф" – 29 квітня на Netflix,

– йдеться в описі до публікації.

Про що сюжет фільму "Мавка. Справжній міф"?

Сюжет розгортається навколо Мавки та Лук'яна. Група студентів на чолі з викладачем приїжджає до лісу для проведення експедиції.

Але замість того, щоб досліджувати жуків та місцеву природу, Лук'ян знайомиться з Мавкою – містичною та небезпечною лісовою німфою, яка прагне забрати його душу.

У лісі живуть також русалки та інші Мавки, готові на все, щоб залучити якомога більше створінь на темну сторону.

Головні ролі у фільмі виконали молоді українські актори – справжнє нове покоління нашого кінематографа:

Аріна Бочарова,

Іван Довженко,

Едуард Поляков,

Паола Елізабет Джим,

Максим Гаєвський,

Анастасія Янкова та інші.

Режисеркою стрічки стала талановита Катя Царик.

Які українські фільми зараз популярні на Netflix?

Ймовірно, зовсім скоро фільм "Мавка. Справжній міф" здобуде неабияку популярність у форматі онлайн. Наразі українці активно переглядають на стримінговій платформі такі стрічки, як

"Ти – космос",

"Ну мам!",

"Випробувальний термін".

Якщо ви досі не бачили ці фільми, саме час це виправити: вони вже тривалий час утримують позиції у рейтингу найпопулярніших стрічок серед українських глядачів, які найчастіше обирають кіномани на Netflix.