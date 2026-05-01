Ще один новий український фільм вийшов на Netflix

22 лютого 2026 року відбулась прем'єра українського романтичного фентезі "Мавка. Справжній міф", режисеркою якого стала Катерина Царик, а у всеукраїнський прокат фільм вийшов 1 березня.

Відтепер стрічка "Мавка. Справжній міф" доступна для перегляду на платформі Netflix.

Про що фільм "Мавка. Справжній міф"?

Події фільму, знятого за мотивами української міфології, розгортаються у сучасному світі, де раз на чотири роки з'являються небезпечні міфічні істоти – русалки та мавки.

У цей час у ліс прибувають студенти-біологи, щоб провести наукову експедицію. Один із них, Лук'ян, зустрічає там Мавку, проте хлопець не здогадується, що вона – міфічна істота.

Мавка наважується порушити закони темного лісу. Вона повинна погубити Лук'яна, а натомість закохується у нього. Проте темні намагаються зробити так, аби дівчина залишилася на їхньому боці.

"Мавка. Справжній міф": дивіться онлайн трейлер фільму

Хто знявся у фільмі?

Головні ролі зіграли Аріна Бочарова (Мавка) – акторка Львівського академічного театру імені Леся Курбаса та Іван Довженко (Лук'ян), відомий за серіалом "Кава з кардамоном. Сила землі" та фільмом "На драйві".

До акторського складу також долучилися:

В'ячеслав Довженко

Едуард Поляков

Анастасія Янкова

Поліна Зеленська

Максим Гаєвський

Паола Елізабет Джим

Олександр Соколов

Андрій Подлєсний

Маргарита Гура

Олеся Романова

Юлія Буйновська

Роксолана Валівоць та інші

Іван Довженко та Аріна Бочарова у фільмі "Мавка. Справжній міф" / Кадр з фільму

Для Івана Довженка роль Лук'яна – це дебют у повнометражному кіно. В інтерв'ю Суспільному актор зазначив, що "Мавка. Справжній міф" – це абсолютно нова історія, з драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" творці фільму взяли лише основу, замінили навіть імена героїв.

Я б дуже радив подивитись стрічку. По-перше, варто сходити, бо це український кінематограф. Ми маємо підтримувати своє: дивитися, хвалити або критикувати, щоб індустрія рухалася далі, а ми набивали руку. По-друге, це дуже гарна, романтична історія. Це одне з перших фентезі такого великого масштабу, неймовірно красиве кіно з великою кількістю гарних кадрів,

– ділився Довженко.

Саундтрек до романтичного фентезі створили YAKTAK та KOLA. Пісня отримала назву "На беззвучний".

YAKTAK та KOLA – "На беззвучний": дивіться відео онлайн

