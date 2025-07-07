Відомий голлівудський актор Майкл Дуглас оголосив про завершення акторської кар'єри: що сталося

Популярний голлівудський актор, зірка фільмів "Волл-стріт", "Основний інстинкт" та інших, Майкл Дуглас, оголосив про завершення своєї акторської кар'єри. Водночас він зізнався, що наразі не планує виходити на пенсію.

Відомо, що з 2022 року актор не знімався в жодному фільмі. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Variety.

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Майкл Дуглас завершує акторську кар'єру: що сталось

80-річний Майкл Дуглас близько 60 років свого життя присвятив участі у зйомках фільмів та серіалів. Однак з 2022 року він не з'являється в кінокартинах. Актор зізнався, що робить це цілеспрямовано, адже не хоче зустріти свою смерть на знімальному майданчику.

Зрозумів, що маю зупинитися. Я досить наполегливо працював майже 60 років і не хотів бути одним із тих людей, які падають мертвими на знімальному майданчику,

– зізнається артист.

Однак Майкл Дуглас каже, що поки що не робить гучних заяв про те, що йде на пенсію, адже є одна умова, за якої він таки може повернутися на знімальний майданчик. Це має бути якась особлива, визначна та справді цінна для нього роль, яку він хотів би втілити на екрані. Втім, зізнається, що це малоймовірно.

"У мене немає жодних справжніх намірів повертатися. Я кажу, що не пішов на пенсію, бо якби трапилося щось особливе, я б повернувся, але в іншому випадку – ні", – каже актор.

Нагадаємо, що Дуглас є актором з 1966 року. Він здобув дві премії Оскар – за стрічки "Пролітаючи над гніздом зозулі" та "Волл-стріт".

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