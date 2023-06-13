Актор фільму "Безславні виродки" ледь не розбився під час перегонів: шокуюче відео

Із зіркою фільмів "Люди Ікс" та "Безславні виродки" Майклом Фассбендером стався нещасний випадок. Він потрапив у аварію під час 24-годинних перегонів у Франції.

Відомий оскароносний актор брав участь у змаганнях у складі німецької команди Proton Competition. Фассбендер на своєму Porsche 911 врізався в огорожу за 15 хвилин до закінчення шестигодинного заїзду.

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Майкл Фассбендер ледь не розбився під час перегонів

За даними місцевих ЗМІ, Фассбендер не постраждав і зміг повернути машину до того, як її офіційно зняли з експлуатації.

Ми розбиті! Автомобіль №911 більше не бере участі в гонці Ле-Ман 24... Фассбендер втратив контроль над автомобілем і в’їхав у шлагбаум, не маючи шансів відновити пошкодження… Ле-Ман не були добрими до нас цього року!

– написала команда Proton Competition після аварії.

Майкл Фассбендер в’їхав в огорожу під час перегонів: дивіться відео

Нагадаємо, вперше участь у перегонах актор брав минулого року і фінішував другим, також у складі команди Proton Competition. Перед своїм першим Ле-Маном він сказав: "Я ніколи не стану професійним гонщиком, але я дуже захоплений цим, це так багато значить для мене. І я хочу повністю розкрити свій потенціал". Серед інших акторів, які брали участь у гонитві Ле-Ман у минулому, були Пол Ньюман і Патрік Демпсі.