Видатний актор з лицарським званням: біографія зірки "Гаррі Поттера" Майкла Гембона

Через перенесену хворобу помер знаменитий британський актор Майкл Гембон. Його знають за роллю Албуса Дамблдора у "Гаррі Поттері", але це далеко не єдина його заслуга.

28 вересня стало відомо про смерть видатного британського актора Майкла Джона Гембона. 24 Канал розповість про віхи життя знаменитості.

Зверніть увагу Помер актор Майкл Гембон, який зіграв Дамблдора у "Гаррі Поттері"

Чим відомий Майкл Гембон

Майкл Гембон народився в Ірландії 19 жовтня 1940 року у родині швачки та інженера. Після завершення Другої світової війни батько вирішив разом з дружиною і сином переїхати до Лондона. Майкл отримав британське громадянство – завдяки цьому він за кількадесят років пізніше отримав лицарське звання. Слідом за батьком юнак здобув інженерську освіту.

У 24 роки Майкл почав виступати у театрах як актор. Та першу популярність здобув під керівництвом сера Лоренса Олів'є у Британському національному театрі. Найвідомішою стала його участь у постановці "Життя Галілея". Гембон грав роль таких персонажів, як Король Лір, Отелло і Марк Антоній, виступав на сцені Королівського національного театру.

Як актор фільмів Гембон дебютував у 1965 році в фільмі "Отелло". Першу славу здобув після ролі у стрічці "Сонна лощина". Безумовно, найвідомішою вважається роль директора Гоґвортсу Албуса Дамблдора, яку він після смерті Річарда Гарріса. Майкл Гембон знявся у шести наступних фільмах про "Гаррі Поттера".



Майкл Гембон / Фото Warner Bros.

Покійний сер Ральф Річардсон описував його як "Великого Гембона". Майкл Гембон був номінантом премій Еммі, "Золотий глобус", BAFTA. У 1998 році він отримав лицарське звання – командор ордена Британської імперії. The Irish Times назвали його одного з величних акторів Ірландії.

Особисте життя

У 1962 році Майкл Гембон одружився з британською акторкою Енн Міллер, у них народився син Фергюс.

У 2001 році стало відомо про його нові стосунки з Філіппою Гарт, молодшою на 25 років від актора. Вони почали жити разом через 3 роки, у них народилось двоє синів.

Фільмографія Майкла Гембона

1973: Тільки ніч;

1999: Сонна лощина;

2002 – 2011: Гаррі Поттер;

2004: Театр;

2012: Квартет;

2017: Будинок віцекороля;

2017: Пригоди Паддінгтона 2;

2017: Вікторія та Абдул.

Найкращі цитати Албуса Дамблдора з фільмів та книжок

– Професоре, це правда, чи це у мене в голові?

– Звичайно, у тебе в голові, Гаррі. Ось тільки чому це не може бути правдою?

***

Дивна річ час… Могутня, а коли в нього втручаються – небезпечна.

***

Якщо я в чомусь маю сумнів, я повертаюся до початку.

***

Для досконалого розуму смерть – то ще одна цікава пригода.

***

Справжній лідер завжди чинить правильно, що б про нього не думали!

***

Щодня, кожну годину, навіть, можливо, цієї самої хвилини темні сили намагаються пробити пролом у стінах цього замку. Але зрештою, їхня сильна зброя — це ви.

***

Щастя можна знайти навіть у темні часи, якщо не забувати звертатися до світла.

***

Потрібна велика мужність, щоб протистояти нашим ворогам, але ще велика, щоб протистояти друзям.

***

Важливо боротися і знову битися, і продовжувати це робити, тому що тільки тоді зло може бути утримано, хоча і ніколи не викорінено.