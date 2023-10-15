Після 73 років в кіно: знаменитий Майкл Кейн завершує акторську кар'єру

Знаменитий британський актор Майкл Кейн, який відомий своїми ролями у стрічках "Інтерстеллар", "Красиво піти", "Розшук" та багатьох інших, оголосив про вихід на пенсію. Так, останньою його роботою стала стрічка "Великий утікач", де Майкл зіграв ветерана Другої світової війни.

За словами актор, він зараз може розраховувати лише на ролі людей похилого віку, які, ймовірно, не будуть головними. Тож час саме час й самому піти на пенсію.

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Майкл Кейн офіційно завершує акторську кар'єру

Я весь час кажу, що збираюся вийти на пенсію. Що ж, тепер я на пенсії. Я тільки-но знявся в головній ролі у фільмі, який отримав приголомшливі відгуки. Зараз я можу розраховувати вже тільки на ролі 90- літніх людей похилого віку, ну чи 85-річних, то чому б, подумав я, не закінчити на цій ноті?,

– зауважив актор.

Зазначимо, Майкл вже не вперше заявляє, що йде на пенсію. Раніше знаходились люди, які змогли переконати актора повернутись до зйомок. Так, він з'явився у стрічках "Гаррі Браун" і "Бестселери". Водночас зараз Кейн серйозно налаштований і не планує повертатися до знімань.

, фільм "Великий утікач", де Майкл зіграв свою останню роль вийде в український прокат 19 жовтня.



Майкл Кейн / Фото з Вікіпедії

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