Майкл Кейн йде на пенсію: 4 найкращі фільми, у яких знявся актор
Британський актор Майкл Кейн заявив, що після 70 років роботи в кіно завершує свою акторську кар'єру. Зараз він знімається у своєму останньому фільмі "Великий утікач", де грає головну роль, та збирається йти на пенсію.
Майкл Кейн працював у сфері кіно впродовж 73 років. Сьогодні йому 90, а на його рахунку низка вдалих стрічок та головних ролей. Добірку найкращих фільмів за участі актора дивіться у матеріалі 24 Каналу.
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Фільми за участі Майкла Кейна
Один із найпопулярніших британських акторів Майкл Кейн працював у понад 160 фільмах, залишивши значний слід у світі кіно. Серед них: "Ганна та її сестри" та "Правила виноробів", за які Кейн отримав Оскар. А також: "Бетмен: Початок", "Темний лицар", "Темний лицар повертається", "Початок", "Інтерстеллар", "Красиво піти", "Престиж", "Прибрати Картера" тощо.
Майкл Кейн у фільмі "Бетмен: Початок" / Кадр з фільму
Актор заявив, що останньою його роллю у кіно стане головний персонаж у фільмі "Великий утікач". Він зізнався, що його тричі вмовляли взяти участь у зйомках. Зрештою, Кейн погодився, попередивши публіку, що це буде його остання стрічка у акторській кар'єрі, після чого він піде на пенсію.
Я постійно кажу, що піду на пенсію. Що ж, тепер я йду. Єдині ролі, які я можу зараз отримати, – це 90-річні чоловіки. Або, можливо, 85-річні. Вони не будуть головними. Тому я подумав, що міг би піти з усім цим,
– сказав Кейн.
Фільм вийде в українських кінотеатрах 19 жовтня.
Фільми з Майклом Кейном, які варто переглянути кожному
"Ганна та її сестри"
Рік: 1986
Країна: США
Рейтинг IMDb: 7.8
Сюжет розгортається у період між двома Днями подяки. Справжня класика про кохання, яка завоює серця кожного глядача. Історія про трьох сестер та їхні любовні перипетії. Семеро героїв постійно взаємодіють один з одним – зустрічають, зраджують, кидають, тікають, б'ють. У фільмі багато персонажів, але про це можна не хвилюватись, бо цікавий сюжет змусить вас запам'ятати імена кожного. Ідеальна суміш комедії та драми, яке чудово прикрасить ваш вечір.
Майкл Кейн у фільмі зіграв роль Еліота – конфліктного, утім харизматичного чоловіка, який бореться з кризою середнього віку, зрадою та з самим собою.
Я взявся за цю роль, щоб отримати комедійний досвід, щоб люди знали, що я також можу грати й в жанрі комедії. Те, що Вуді обрав мене на роль, зробило мене респектабельним комедійним актором,
– сказав Кейн в інтерв'ю журналу Arena у 1988 році.
"Ганна та її сестри": дивіться онлайн трейлер фільму
"Правила сидрового дому"
Рік: 1999
Країна: США
Рейтинг IMDb: 7.4
За цей фільм актор отримав свою другу статуетку Оскар. Фільм відображає дебати на захист права на аборт через персонажа, якого зіграв Майкл Кейн – доктора Ларча. Він допомагає жінкам робити аборти, всупереч закону. Стрічку засновано на однойменному романі Джона Ірвінга.
Я читав книгу і казав собі: "Не може бути, щоб з цього вийшов сценарій!" Але я знав, що може, бо він лежав у мене на столі, до того ж я вже пообіцяв, що зроблю цей клятий фільм,
– згадував Кейн в одному зі своїх інтерв'ю.
"Правила сидрового дому": дивіться онлайн трейлер фільму
"Виховання Рити"
Рік: 1983
Країна: Велика Британія
Рейтинг IMDb: 7.2
Історія про боротьбу звичайної жінки з робітничого класу за те, щоб знайти вихід із нудного життя, що повторюється. А найголовніше, історія про любов до цих змін. Ця екранізація п'єси Віллі Рассела стала дуже успішною роботою у Великій Британії, і зробила зіркою виконавицю головної ролі Джулі Волтерс. А для Майкла Кейна це був початок його як серйозного, драматичного актора. Тому не є дивним те, що за свою гру у фільмі "Виховання Рити" Кейн отримав нагороду BAFTA та "Золотий глобус" за найкращу чоловічу роль у 1983 році.
"Виховання Рити": дивіться онлайн трейлер фільму
"Юність"
Країна: Велика Британія
Потайки я вважаю, що це найкраще, що я коли-небудь робив. Це був найскладніший виклик, і критерієм цього є те, що я зробив так, щоб це виглядало якнайлегше,
– зізнався Кейн.
"Юність": дивіться онлайн трейлер фільму