6 найкращих фільмів з сексуальною Меган Фокс: добірка на вечір п’ятниці
Меган Фокс приваблює глядачів своєю природною красою, харизмою та дивовижним акторським талантом. Зірка отримала велику популярність після виконання ролі Мікаели Бейнс у фільмі "Трансформери".
Окрім "Трансформерів", її можна побачити у стрічках "Тіло Дженніфер", "Над тінями" та "Кохання по-дорослому". У добірці 24 Каналу читайте про найсексуальніші ролі Меган Фокс, які зводять з розуму навіть найвибагливіших шанувальників.
Дивіться також Найпопулярніші фільми та серіали на Netflix за останні 2 роки
6 найкращих фільмів з сексуальною Меган Фокс
"Тіло Дженніфер", 2009 рік
У центрі сюжету – юна Дженніфер, яка користується великою популярністю серед хлопців у школі й щиро захоплюється цим. Втім, одного дня дівчина змінюється до невпізнання: невідома сила перетворює спокусливу брюнетку на справжнього монстра.
"Трансформери: Помста полеглих", 2009 рік
Це продовження захопливого екшну 2007 року. Після закінчення битви за Землю, починається боротьба за Всесвіт. У стрічці з’являється несподіваний жіночий робот, що створює ще більше таємниць.
"Ігри пристрасті", 2010 рік
За сюжетом, Нейт, незадоволений музикант, заробляє на життя граючи на трубі. Його життя зазнає змін, коли він, випадково, зустрічає Лілі - дівчину з крилами, яка експонується в "бродячому цирку" через свою незвичайну зовнішність. Відчуваючи споріднену душу в Лілі, Нейт пропонує їй покинути цирк назавжди й поїхати разом з ним.
Цікаво 5 класних фільмів для літнього настрою: нова добірка на вечір
"Кохання по-дорослому", 2012 рік
Ця нова комедія від Джудда Апатоу є фільмом-роздумом про те, що робити, коли тобі "стукає" 40. Одружена пара переживає кризу середнього віку, що призводить до проблем у їхньому спільному житті. Проте, якщо колись горіла любов між головними героями фільму, вона повинна відновитись, принісши з собою не лише різноманітність в житті, але й нові інтереси й бажання.
"Джона Гекс", 2010 рік
У кінці 19 століття мисливець на голови на ім'я Джон Гекс наслідує Квентіна Тернбулла, шамана вуду, який має намір очистити Південь від конфедератів за допомогою армії мерців.
"Підлітки-мутанти. Черепашки-ніндзя 2", 2016 рік
Від творців "Трансформерів", "Людини-павука" та "300 спартанців" – продовження пригод найпопулярнішої четвірки, що бореться зі злом на вулицях міста. Поки Шреддер готується до свого повернення разом із безумовним вченим Бакстером Стокманом, героям належить не тільки зіткнутися з новими мутантами Бібопом і Рокстеді, але й врятувати світ від інопланетного загарбника Кренга.