Боклан, Горбунов і Білик в одному фільмі: вийшов трейлер фільму "Потяг "Червона рута""

Схоже, цього літа українцям знову доведеться купувати квитки на потяг. Щоправда, цього разу – не в касі Укрзалізниці, а в касі кінотеатру.

Творці сімейної комедії "Потяг "Червона рута" представили офіційний трейлер стрічки, яка виходить у прокат уже наприкінці серпня.

"Потяг "Червона рута"": дивитись трейлер

Після двох успішних фільмів, "Потяга у 31 грудня" та "Потяга до Різдва", про пригоди в потязі творці не стали змінювати перевірену формулу. "Потяг "Червона рута"" продовжує "залізничний кіновсесвіт", який уже приніс понад 2 мільйони доларів у прокаті. Цього разу дія відбуватиметься у легендарному потязі, названому на честь культової пісні Володимира Івасюка.

Сюжет фільму "Потяг "Червона рута""

У центрі сюжету – нові пасажири, випадкові знайомства, романтичні історії та ситуації, які можуть трапитися лише в дорозі. Одним словом, класика: хтось шукає своє кохання, хтось – своє місце у вагоні.

Хто зіграє у стрічці "Потяг "Червона рута""

У стрічці зіграли Станіслав Боклан, Олександр Рудинський, Катерина Кузнецова, Роман Луцький, В'ячеслав Довженко, Юрій Горбунов і Лілія Ребрик. А ще творці приготували цілу низку камео. У фільмі з'являться Ірина Білик, Олександр Пономарьов, Наталя Могилевська, Фагот із ТНМК, The Maneken та хор "Гомін". Схоже, знайоме обличчя можна буде побачити мало не в кожному вагоні.

Окрему роль у стрічці відвели самій "Червоній руті". Легендарна пісня стане музичною основою фільму, а завдяки технології Dolby Atmos глядачі буквально опиняться всередині великого хору. Тож якщо після сеансу весь зал співатиме знайомі слова – це, схоже, було заплановано.

Прем'єру приурочили одразу до трьох подій: 35-річчя Незалежності України, 55-річчя пісні "Червона рута" та 55-річчя однойменного музичного фільму.

А ще фільм "Потяг "Червона рута"" об’єднав безліч українських культурних символів