У мережі з'явився трейлер фільму "Носоріг" Олега Сенцова: захопливе відео про 90-ті

7 вересня 2021 , 17:00
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Джерело:

ютуб-канал Arthouse Traffic

За лічені дні, 10 вересня, на Венеційському кінофестивалі відбудеться світова прем'єра фільму "Носоріг", автором якого виступив Олег Сенцов. У мережі вже опублікували трейлер і головний постер української стрічки про лихі 90-ті.

Цієї п'ятниці у рамках програми "Горизонти" у Венеції презентують кримінальну драму "Носоріг", зняту за п'єсою Олега Сенцова. На особистій сторінці у фейсбуці кінорежисер показав офіційний постер свого нового фільму. 

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"Міжнародний постер "Носорога", – лаконічно й без жодних пояснень підписав ексбранець Кремля. На ньому закривавлена бита, яку, очевидно, відмиває головний актор Сергій Філімонов – громадський діяч і ветераном АТО. 

Офіційний постер фільму "Носоріг" / Фото з інстаграму Олега Сенцова 

За декілька годин у мережі з'явився перший трейлер "Носорога", який захопливо демонструє сцени з лихих 90-х. З перших секунд очевидно, що стрічка україно-польського та німецького виробництва буде життєвою та вкрай емоційною. 

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Фільм "Носоріг" Олега Сенцова: головне

  • Дев'ять років тому, 2012-го, Держкіно погодилось підтримати картину Олега Сенцова. Однак розпочати роботу над нею режисеру не вдалось через незаконне ув'язнення в російській в'язниці. Процес пішов лише 2020 року. 

  • "Носоріг" заснований на реальних подіях і правдиво показує жорстокі 90-ті. У центрі сюжету історія хлопця, який потрапляє до кримінального світу. Однак автор стрічки стверджує, що вона не про бандитів, а про "історію України". 

  • Світова прем'єра фільму "Носоріг" відбудеться 10 вересня на Венеційському кінофестивалі у рамках програми "Горизонти". 

Автор: Марина Джура