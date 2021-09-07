У мережі з'явився трейлер фільму "Носоріг" Олега Сенцова: захопливе відео про 90-ті
Джерело:ютуб-канал Arthouse Traffic
За лічені дні, 10 вересня, на Венеційському кінофестивалі відбудеться світова прем'єра фільму "Носоріг", автором якого виступив Олег Сенцов. У мережі вже опублікували трейлер і головний постер української стрічки про лихі 90-ті.
Цієї п'ятниці у рамках програми "Горизонти" у Венеції презентують кримінальну драму "Носоріг", зняту за п'єсою Олега Сенцова. На особистій сторінці у фейсбуці кінорежисер показав офіційний постер свого нового фільму.
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"Міжнародний постер "Носорога", – лаконічно й без жодних пояснень підписав ексбранець Кремля. На ньому закривавлена бита, яку, очевидно, відмиває головний актор Сергій Філімонов – громадський діяч і ветераном АТО.
Офіційний постер фільму "Носоріг" / Фото з інстаграму Олега Сенцова
За декілька годин у мережі з'явився перший трейлер "Носорога", який захопливо демонструє сцени з лихих 90-х. З перших секунд очевидно, що стрічка україно-польського та німецького виробництва буде життєвою та вкрай емоційною.
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Фільм "Носоріг" Олега Сенцова: головне
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Дев'ять років тому, 2012-го, Держкіно погодилось підтримати картину Олега Сенцова. Однак розпочати роботу над нею режисеру не вдалось через незаконне ув'язнення в російській в'язниці. Процес пішов лише 2020 року.
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"Носоріг" заснований на реальних подіях і правдиво показує жорстокі 90-ті. У центрі сюжету історія хлопця, який потрапляє до кримінального світу. Однак автор стрічки стверджує, що вона не про бандитів, а про "історію України".
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Світова прем'єра фільму "Носоріг" відбудеться 10 вересня на Венеційському кінофестивалі у рамках програми "Горизонти".