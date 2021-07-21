Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант та Стенлі Туччі знову возз'єднаються заради благодійності

21 липня 2021 , 18:00
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Джерело:

Just Jared

Акторський склад "Диявол носить Prada" знову збереться разом. Один щасливий фанат зможе поспілкуватися із 4-ма зірками за допомогою Zoom-дзвінка, щоб відсвяткувати із ними 15-річчя фільму.

Дзвінок триватиме 10 хвилин, з акторами можна буде поспілкуватися на будь-які теми.

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Ми так схвильовані тим, що святкуємо нашу 20-ту річницю з нашими чудовими партнерами з Charitybuzz і неймовірно талановитим акторським складом,
– поділилася в заяві виконавча директорка благодійної організації з Каліфорнії Lollipop Theater Network Евелін Іоколано.


Меріл Стріп та Енн Гетевей / Фото Just Jared


Меріл Стріп / Фото Just Jared


Емілі Блант / Фото Just Jared


Стенлі Туччі / Фото Just Jared


 Енн Гетевей / Фото Just Jared