10 маловідомих фактів про Мерилін Монро, які перевертають уявлення про її життя

1 червня світ згадує одну з найвідоміших жінок XX століття, ікону стилю, секс-символ та акторку з непростою долею – Мерилін Монро. Вона залишила яскравий слід в історії кіно, попри те, що не здобула премій Оскар і Золотий глобус.

За яскравою усмішкою та образом білявки в повітряній сукні ховалася розумна й вразлива жінка. З нагоди її дня народження Кіно 24 зібрав маловідомі факти про Мерилін, які ви могли не знати.

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Маловідомі факти про Мерилін Монро

Мерилін Монро – не її справжнє ім'я

Акторка народилася 1 червня 1926 року в Лос-Анджелесі. При народженні її зареєстрували як Норма Джин Мортенсон. Втім, вже у Голлівуді, майбутній зірці запропонували взяти сценічний псевдонім – Мерилін Монро.

Акторка заїкалася

У дитинстві Монро почала заїкатись після серйозних психологічних потрясінь. І хоча їй вдалося впоратися з ними, заїкання все ж частково поверталося в моменти сильного стресу, особливо на знімальному майданчику. Її знаменита повільна, чуттєва вимова з паузами насправді виникла як техніка для контролю свого мовлення.

Мерилін мала високий IQ

На відміну від образу "дурної білявки", який їй приписували в кіно, Мерилін була надзвичайно розумною. За деякими джерелами, її IQ сягав понад 160. Цей результат вважається вищим за показники більшості людей. Крім цього, відомо, що Монро мала глибокий інтерес до мистецтва, літератури, філософії та психології.

Зазначимо, що сьогодні свій день народження також святкує німецька модель Гайді Клум. З цієї нагоди ми підготували добірку неочікуваних ролей зірки, про які мало хто знає.

Монро мала величезну колекцію книг

У її особистій бібліотеці було понад 400 книг. Серед них твори Достоєвського, Фройда, Фіцджеральда, Камю, Джойса, Мілтона, Вітмена та інших. Якщо книга зацікавлювала Мерилін з перших рядків, то акторка одразу ж купувала її та продовжувала прочитання.

Вона жила в дитячих будинках і названих родинах

Через психічну хворобу матері, а саме параноїдальну шизофренію, маленька Норма Джин провела більшу частину дитинства у названих родинах і дитячих будинках. Ба більше, у 16-річному віці їй довелося вийти заміж за свого сусіда Джеймса Догерті, щоб уникнути повернення в сиротинець.

Монро заснувала власну кінокомпанію

У 1955 році Мерилін розірвала контракт зі студією 20th Century Fox, яка давала їй лише ролі секс-символів. Натомість акторка вирішила створити власну компанію – Marilyn Monroe Productions, що стало революційним вчинком для жінки того часу. Її метою було отримати цікавіші ролі й більше свободи у виборі проєктів. Щоправда, компанія випустила лише один фільм – "Принц і танцівниця", де Монро зіграла з Лоуренсом Олів'є.

Боротьба з ендометріозом

Мерилін страждала через гінекологічне захворювання, яке спричиняло викидні та хронічні болі. У зв'язку з цим, акторка не могла мати дітей, про що дуже сильно шкодувала. Її фізичний біль був частою причиною зривів, запізнень і пропусків знімань, що призводило до конфліктів з режисерами та студіями.

Акторка прийняла юдаїзм

У 1956 році Мерилін вийшла заміж за драматурга Артура Міллера, який походив із заможної єврейської родини. Монро хотіла продемонструвати повагу до свого партнера, тому прийняла юдаїзм. Що цікаво, весілля закоханих пройшло у єврейському стилі у Нью-Йорку.

У її квартирі виявили незавершені вірші та щоденники

Після смерті Монро у 1962 році серед її речей знайшли рукописні нотатки, вірші, філософські роздуми та щоденники. У цих текстах йдеться про її почуття самотності та прагнення знайти сенс життя. Частину з них опублікували у книзі Fragments: Poems, Intimate Notes, Letters у 2010 році.

Монро страждала від безсоння

У Мерилін були серйозні проблеми зі сном, які супроводжували її все життя. Через це вона приймала сильні снодійні препарати, часто змішуючи їх з алкоголем. Однак згодом ця звичка стала фатальною. Адже за офіційною версією причиною смерті Монро вважається передозування снодійним.