Зірку серіала "Друзі" Меттью Перрі могли вбити: "Причетна знаменитість"

Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі помер у жовтні 2023 року через гострий вплив кетаміну. Однак, тепер стало відомо, що до смерті актора причетна його зіркова подруга.

У жінки вже вилучили особисті речі, зокрема і техніку. Втім, ім'я знаменитості залишається в таємниці.

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Вона найняла адвокатів і поговорила з представниками правоохоронних органів з моменту обшуку її будинку. Водночас поліція припустила, що подруга Перрі могла вживати речовини разом з ним напередодні його смерті. Щоправда, залишків препаратів у помешканні Меттью так і не знайшли.

Вона мовчить з приводу ситуації, що склалася. Але слідчі мали щось знати, щоб отримати ордер і з'явитися з обшуком у такому вигляді,

– повідомив інсайдер.

Як виявилося пізніше, особистість жінки вже не є загадкою для американських журналістів. Однак, ті відмовляються її розкрити через "делікатність розслідування". Водночас знаменитість заперечує свою причетність до трагічної загибелі актора.

Інсайдер також наголосив, що зірки познайомилися у реабілітаційному центрі боротьби з наркозалежністю. Там знаменитості подружилися і разом припинили вживання речовин. Втім, наразі психологічний стан жінки – не стабільний. Як зазначив інсайдер, тривале розслідування справи й суди можуть "вибити її з колії".

Смерть Меттью Перрі: що відомо