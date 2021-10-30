Меттью Перрі розповість про залаштунки серіалу "Друзі" в автобіографії з відвертими фактами

За повідомленням видання Vanity Fair, актор Меттью Перрі, який найбільше відомий завдяки ролі Чендлера у культовому серіалі "Друзі" (Friends), напише автобіографію. У книзі актор планує посвятити шанувальників у багато одкровень та самоаналізу.

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Актор заявив, що має намір розповісти про своє життя та кар'єру з гумором, але й також розкрити свої проблеми з наркозалежністю. Він планує розповісти про причини, які його підштовхнули до наркотиків.

Крім того, згідно із виданням, Перрі розповість в автобіографії про події, які відбувалися під час зйомок серіалу "Друзі", а також про стосунки з його колегами: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Лізою Кудров, Меттом ЛеБланом та Девідом Швіммером.

Актор уклав угоду з видавництвом Flatiron Books близько мільйона доларів. В автобіографії поки немає назви, проте книгу варто чекати на книжкових полицях США вже восени 2022 року.



Меттью Перрі / Фото з інстаграму актора

Що відомо про Меттью Перрі:

Починаючи зі зйомок 4-го до 6-го сезону серіалу "Друзі" Меттью Перрі страждав від наркозалежності та часто перебував у реабілітаційних центрах.

У червні 2021 року актор зізнався на журналу People, що розійшовся зі своєю потенційною нареченою – Моллі Гервіц. Дівчина була молодша за Меттью на 22 роки.

Того ж червня 2021 року у мережі з'явилась інформація, що актор продав свою нерухомість у Лос-Анджелесі.

Зараз актор займається продажем фірмової продукції за серіалом "Друзі" і, за його словами, вже давно не вживає алкоголю та наркотиків.