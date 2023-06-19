Драма "Я, Ніна" отримав 10-хвилинні овації на кінофестивалі Миколайчук OPEN: цікаво про фільм

Драматичний фільм режисерки Марисі Нікітюк "Я, Ніна" відкрив фестиваль глядацького кіно у Чернівцях Миколайчук OPEN. Захід триватиме до 20 червня.

Картина "Я, Ніна" також бере участь у міжнародному конкурсі кінофестивалю. Про це 24 Каналу повідомила пресслужба фестивалю Миколайчук OPEN.

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"Я, Ніна" відкрив фестиваль глядацького кіно у Чернівцях Миколайчук OPEN

У Чернівцях з аншлагом офіційно відкрився другий фестиваль глядацького кіно Миколайчук OPEN. На відкритті були присутні такі актори та акторки:

Ахтем Сеітаблаєв,

Римма Зюбіна,

Ніна Набока,

режисерка Марина Степанська,

італійський режисер Андреа Маньяні,

французький режисер Гійом Рібо,

кіножурналіст зі Швеції Ула Тедін та інші.

Фільм-відкриття презентувала знімальна група, зокрема авторка ідеї та продюсерка фільму Яніна Соколова, продюсерка Юлія Сінькевич, режисерка Марися Нікітюк, актори та акторки Ксенія Хижняк, Олексій Тритенко, Максим Панченко та Лілія Нестеренко.

Це історія про боротьбу, про силу, про волю, про кохання, інколи – про розпач і зрештою, про перемогу над самим собою,

– проголосила зі сцени авторка ідеї Яніна Соколова.

Команда фільму "Я, Ніна" / Кирило Авраменко

Драма "Я, Ніна" знята за мотивами особистої історії телеведучої та журналістки Яніни Соколової. У центрі фільму – Ніна Сокіл – сильна особистість, красива та успішна телеведуча. У її житті є все, про що тільки можна мріяти: любов, кар'єра, прихильники. В одну мить фатальна новина руйнує все, до чого зірка так довго йшла. Саме ця перешкода змусить її зрозуміти, хто вона насправді, і що є найважливішим у житті.

Після показу глядачі влаштували команді фільму десятихвилинні овації. "Коли ми подивилися цей фільм, то одразу його полюбили. І сказали продюсерці Юлії Сінькевич, що вже не віддамо цей фільм жодному іншому фестивалю. Мріємо, аби національна прем'єра відбулась на Миколайчук OPEN", – сказав зі сцени генеральний продюсер фестивалю Олекса Гладушевський.

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Нагадаємо, світова прем'єра фільму відбулася в офіційному конкурсі на Талліннському міжнародному кінофестивалі "Темні ночі" у 2022 році. Але на відкритті глядачі побачили зовсім нову версію стрічки. Яка і вийде в український прокат 7 вересня.

Фестиваль Миколайчук OPEN триватиме до 20 червня за підтримки Чернівецької міської ради, Чернівецької обласної ради та Буковинської кінокомісії.