Ми зібрали список проєктів, які можна подивитися на Netflix всього за кілька днів. У матеріалі 24 Каналу обирайте свого фаворита та насолоджуйтеся переглядом, що подарує вам нереальні емоції.

Які мінісеріали подивитись на вихідних?

"Кришталева зозуля"

Серіал, який зараз є одним із найпопулярніших на Netflix, – кримінальна драма під назвою "Кришталева зозуля". Це іспанський трилер, прем'єра якого відбулася 13 листопада 2025 року. Зараз його можна подивитися на стримінговій платформі Netflix.

Серіал налічує всього 6 епізодів, тож перегляд забере лише близько 4 годин. У центрі сюжету – лікарка, яка в пошуку правди про донора свого серця. Вона приїжджає у гірське містечко й навіть не усвідомлює, чим для неї можуть обернутися ці пошуки.

"Кришталева зозуля": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Проблемні"

Ще один мінісеріал, який можна подивитися цих вихідних, – стрічка під назвою "Проблемні". Це канадський кінопроєкт, створений Меєм Мартіном для стримінгової платформи Netflix. Серіал поєднує у собі жанри драми, детектива та трилера.

У центрі сюжету – поліцейський із маленького містечка, який намагається розібратися з проблемами місцевої школи для проблемних підлітків. Та згодом виявляється, що ця, на перший погляд, непроблемна установа приховує низку небезпечних таємниць. Серіал налічує вісім епізодів, які дозволять вам зануритися в неймовірну історію вже цих вихідних.

"Проблемні": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Прибережжя"

Мінісеріал "Прибережжя" також може стати чудовим варіантом для перегляду на вихідних. Його прем'єра відбулася у червні 2025 року. Стрічка налічує вісім епізодів і поєднує у собі жанри криміналу та драми.

"Прибережжя": дивіться онлайн трейлер серіалу

У центрі сюжету – успішна сім'я рибалок із Північної Кароліни. Однак їхній імперії загрожує крах, тож вони готові ризикувати всім, аби врятувати сімейну справу.