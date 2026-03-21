3 нові мінісеріали на Netflix, які можна подивитися за вихідні

Не встигнеш оглянутись, як черговий тиждень пролетів зі швидкістю світла. Тому, застрибуючи у вагон вихідних, пропонуємо поринути у світ новинок від Netflix.

24 Канал розповість про три мінісеріали на стримінговій платформі, які розбавлять вікенд.

Не пропустіть Український фільм "Потяг "Червона Рута" викликав справжній ажіотаж у Threads

"Тієї ночі"

Кількість серій: 6

Рейтинг IMDb: 5,5

Це іспанський трилер, який починається з відпочинку родини в Домініканській Республіці. Аж раптом одна із героїнь стає частиною вбивства. Її сестри вирушають на допомогу, однак тільки погіршують ситуацію.

"Тієї ночі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Хлопець на вимогу"

Кількість серій: 10

Рейтинг IMDb: 7,4

Якщо вам хочеться чогось коротшого за серіал на 20 серій, і чогось довшого, ніж на 5 серій, то цей варіант ідеально підійде.

Це чергова корейська дорама, де героїня Со Мі-ре постійно живе у світі дедлайнів й зовсім немає часу на особисте життя. Аж раптом вона натрапляє на підписку на віртуального хлопця, де є шанс не розчаруватись у темі кохання.

Та паралельно – у реальному світі, з'являється чоловік, який змусить жінку засумніватись у почуттях до віртуального бойфренда.

"Хлопець на вимогу": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Вітаю, діти!"

Кількість серій: 5

Рейтинг IMDb: 8,1

Це індійський драматичний мінісеріал, який розповідає історію про скромного вчителя фізики. Він надихає мільйони учнів, які борються зі своїми труднощами, стати лікарями чи інженерами.

"Вітаю, діти!": дивіться онлайн трейлер серіалу

Який новий фільм вийшов на Netflix?