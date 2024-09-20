3 високорейтингові мінісеріали на Netflix, які можна подужати за вечір

Якщо ви обожнюєте серіали, але не маєте багато часу для перегляду, ми підготували для вас ідеальний список мінісеріалів, які можна подивитися всього за вечір. Ці стрічки мають компактний формат, проте вони не поступаються повноформатним серіалам у глибині сюжету та емоціях.

Ба більше, ці стрічки можна переглянути на стримінговій платформі Netflix. Тому обирайте свого фаворита у матеріалі Кіно 24 та проведіть вечір за переглядом захопливої стрічки.

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Мінісеріали для перегляду ввечері

"Шоу 8"

Рейтинг IMDb: 7.2

За сюжетом мінісеріалу, восьмеро людей опиняються замкненими в загадковій восьмиповерхівці, де їх чекає спокуслива, але небезпечна гра. Кожен із них має можливість заробляти гроші за час, проведений у цьому незвичайному місці. Проте, за зовнішньою привабливістю схеми ховаються складні психологічні випробування та небезпеки.

"Шоу 8": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

"Посібник з убивства для хороших дівчат"

Рейтинг IMDb: 6.8

Через п’ять років після жорстокого вбивства 17-річної дівчини в сонному англійському містечку, загадка цього злочину все ще залишалася невирішеною. Містечко, яке колись славилося своїм спокійним життям, тепер закуталося в атмосферу таємниці й страху. Всі намагалися забути про трагедію, але не всі змогли позбутися відчуття неспокою.

Серед тих, хто пам’ятає, є одна студентка, сповнена рішучості розкрити правду. Вона вважає, що справжній вбивця все ще блукає серед них, і готова йти на все, щоб знайти його. Вона починає розслідування, переглядаючи старі докази, опитуючи свідків та вивчаючи деталі, які, здавалося, забулися.

"Посібник з убивства для хороших дівчат": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

"Жодна віднині"

Рейтинг IMDb: 7.2

За сюжетом, 17-річна дівчина повідомляє про сексуальне насильство у своїй школі. Розслідування цієї справи стає вирішальним моментом у її житті, змінюючи все, що вона знала про себе і своє оточення. Вона опиняється в центрі уваги, коли наважується викрити правду, яка, на її думку, має бути почута.

Тепер дівчина має боротися з непорозуміннями та критикою з боку однолітків, а також з реакцією своєї родини. Близькі, які повинні підтримувати її, часто виявляються невпевненими у своїх діях.

Ця ситуація ставить під сумнів їхні стосунки, змушуючи дівчину задуматися про те, хто справжніми союзниками в її боротьбі, а хто – лише байдужими спостерігачами.

"Жодна віднині": дивіться онлайн трейлер мінісеріалу

Ці мінісеріали не тільки швидкі у перегляді, але й здатні залишити сильні враження. Оберіть один із них для вечірнього релаксу!