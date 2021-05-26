Аня Тейлор-Джой у шокуючому трейлері фільму "Минулої ночі у Сохо"

B&H film distribution на своїй ютуб-сторінці представила український трейлер фільму "Минулої ночі у Сохо". Прем'єра картини в українських кінотеатрах відбудеться 22 жовтня 2021 року.

Сюжет хорору "Минулої ночі в Сохо"

Молода дівчина, яка захоплюється дизайном одягу, таємничо потрапляє у вишукану атмосферу 1960-х років і там зустрічає свою кумирку – неперевершену співачку, яка тільки от починає кар’єру. Згодом вона розуміє, що навколишня реальність перетворюється на моторошне дійство Лондон – зовсім не такий, як здається. Жахлива правда вирине назовні та покаже справжні обличчя людей довкола.

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"Минулої ночі в Сохо" 2021: дивіться трейлер

Актори та ролі у фільмі "Минулої ночі в Сохо"

Аня Тейлор-Джой – Сенді;

Томасін Мак-Кензі – Елоїза;

Метт Сміт;

Діана Рігг – міс Коллінз;

Рита Ташінґем – Пеггі Тернер;

Теренс Стемп;

Джессі Мей Лі – Лара;

Майкл Аяо;

Синнове Карлсен – Йокаста;

Ліза Макгріллз;

Маргарет Нолан.



Новий постер до фільму "Минулої ночі в Сохо" / Фото Kinorium