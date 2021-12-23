"Миротворець", "Дім дракона": HBO Max представив проморолик зі всіма проєктами 2022 року
Джерело:ютуб HBO Max
Стрімінговий сервіс HBO Max опублікував промо з анонсом усіх головних прем'єр 2022 року. До шоурілу увійшли відеокадри з приквелу "Гри престолів" – майбутнього серіалу "Дому дракона", а також "Ейфорії", продовження "Світу Дикого Заходу" та інші.
У відео також показали фрагменти "Бортпровідниці", нового шоу від творців "Аббатства Даунтон", що має назву "Позолочене століття". У планах HBO Max прем’єра нових епізодів "Дружини мандрівника у часі" та спецепізод про Гаррі Поттера.
Читайте також Коли сюжет взято з життя: фільми про азартні ігри, зняті за реальними подіями
Крім того, HBO Max також показав нові, але вже доступні фільми: "Головний герой", "Остання дуель", "Форсаж-9", "Батько нареченої", "Кімі", "Скубі: Святкове полювання", "Домашня вечірка" та інші.
Проєкти, що вийдуть на HBO Max у 2022 році: список
- "Миротворець" – приквел і сиквел "Загону самогубців", що вийде 13 січня;
- "Позолочене століття" – костюмована драма з Синтією Ніксон;
- Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty – спортивна драма Адама Мак-Кея про Ларрі Берда, Меджика Джонсона;
- "Дім Дракона" – приквел "Гри Престолів";
- Новий сезон "Баррі" – чорна комедія, створена Алеком Бергом і Біллом Гейдером;
- "Дружина мандрівника у часі" – кіноадаптація однойменного фільму 2009 року;
- "Сантехніки Білого дому" – політичний драматичний мінісеріал з Вуді Гаррельсоном та Джастіном Теру;
- We Own This City – серіал про полісменів від авторів "Прослуховування" з Джоном Бернталом;
- Нові сезони "Темних початків" та "Неймовірних";
- Ребут "Пліткарки" – драматичний серіал про підлітків;
- "Джулія" – новий серіал про кулінарію;
- Спеціальний випуск до 20-річчя "Гаррі Поттера" та багато іншого.
Трейлер нових проєктів 2022 року від HBO Max: дивіться проморолик