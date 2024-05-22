Тренч за донат: зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз анонсував збір коштів для України
Джерело:UNITED24
Зірка серіалу "Надприродне" Міша Коллінз знову відвідав Київ. Актор, який постійно підтримує Україну, розпочав збір коштів на багатофункціональну піротехнічну машину для гуманітарного розмінування.
Метою Міші Коллінза, який вже не вперше за час великої війни приїхав в Україну, є зібрати 450 000 доларів. Ця машина дозволить українським саперам розміновувати землі та транспортувати вибухонебезпечні предмети та речовини до місця їх ліквідації.
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Міша Коллінз анонсував збір коштів для розмінування України
Актор знявся у відеоролику, який відтворює сцену з серіалу "Надприродне", де він одягнений як його персонаж ангел Кастіель.
Ціль Міші – придбати для саперів багатофункціональну піротехнічну машину. Завдяки їй вони зможуть розміновувати землі, а також транспортувати вибухонебезпечні предмети та речовини до місця їх ліквідації. Машина броньована та легко пересувається бездоріжжям. Для цього потрібно зібрати 450 000 доларів,
– зазначають в UNITED24.
За інформацією UNITED24, амбасадором якої є Коллінз, серед усіх, хто долучиться до збору коштів і зробить внесок, будуть розіграні тренч і п'ять краваток – елементи стилю Кастіеля з автографом актора.
Міша Коллінз підтримує Україну: подробиці
- Існує припущення, що Міша Коллінз має українське коріння. Його справжнє ім'я – Дмітрі Тіппенс Крашнік.
- 21 травня Коллінз знову відвідав Україну, рівно через рік після свого першого візиту на батьківщину предків від початку повномасштабної війни.
- Актор вивчав українську політику та історію в коледжі й неодноразово відвідував Україну.
- Він активно підтримує країну з початку повномасштабного російського вторгнення.
- Він приєднався до тих світових зірок, які рішуче засудили російську агресію та продовжують інформувати світ про війну в Україні.