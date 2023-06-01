Міша Коллінз побачив "руський мір" і нарвався на критику росіян: фото на тлі згорілої техніки
Американський актор Міша Коллінз, який нещодавно приїхав в Україну, став амбасадором UNITED24. Він допомагатиме у напрямку "Гуманітарне розмінування".
Днями Міша Коллінз прогулявся центром Києва, зустрівся з Володимиром Зеленським та сфотографувався на тлі згорілої техніки і протитанкових їжаків, повідомляє 24 Канал.
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Міша Коллінз сфотографувався в Києві та нарвався на критику росіян
Світлинами з України актор поділився в інстаграмі. Росіяни розгнівалися через нову публікацію актора і залишивши під постом безліч абсурдних коментарів: "Сорян, відписка", "Ну він і кринжує. Продався", "Сумно" тощо.
"Україну підтримує весь світ, а Росія так і буде "на болотах", "Росіяни, ще не зрозуміли? Вас жодна адекватна людина не буде підтримувати. Ось приклад, коли людина приїхала і побачила все на власні очі. Дякую, Міша за підтримку! Слава Україні!", – відповіли українці на незадоволені коментарі росіян.
Автомобілі знищені російським обстрілом. Соняшники – символ надії,
– прокоментував свої фото Міша Коллінз.
Актор також зустрівся з Володимиром Зеленським. Вони обговорили його роботу у напрямку гуманітарного розмінування, який очолив філософ Френсіс Фукуяма. "Люди вдома питають мене: "Що я можу зробити?". Ось дещо, що ми всі можемо: будь ласка, допоможіть нам розчистити цивільні регіони України від мін, аби запобігти тисячам безглуздих смертей. Ці зусилля з розмінування врятують тисячі життів невинних українців. Кожен долар піде на цю роботу без жодних адміністративних видатків", – написав він.
У межах візиту в Україну Міша Коллінз також відвідав Чернігівську область, де ознайомився з роботою українських саперів.