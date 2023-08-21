"У свій день народження": актор Міша Коллінз закликав жертвувати гроші Україні

Голлівудські актори продовжують допомагати та підтримувати Україну. Актор Міша Коллінз, відомий своєю грою у культовому телесеріалі "Надприродне", у свій день народження закликав до гуманітарної допомоги Україні.

20 серпня голлівудська зірка, спільно з фандрейзинговою платформою United24, ініціювали збір коштів на придбання броньованих автомобілів для розмінування території в Україні.

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Міша Коллінз закликав жертвувати гроші Україні

У своєму дописі в інстаграмі, актор закликав своїх підписників долучитися до збору, підкресливши, що його бажання на святковий день – врятувати мирне населення України.

Це невідкладний і надзвичайно ефективний спосіб витратити кілька доларів. Пожертвуєте гроші для України, щоб зробити мене щасливим у день народження?

— запитав Міша.

У мережі українці подякували акторові за його увагу до України та привітали зі святом:

"З Днем Народження, Міша, сподіваюся, у тебе найкращий день. Я напевно зроблю пожертву на цю дивовижну справу на честь вашого особливого дня. Надсилаю вам багато любові та обіймів";

"Кожен українець нескінченно вдячний тобі! Низький вам уклін за все, що ви робите для нас та для світу загалом! Вітаю вас і від щирого серця і бажаю вам всього найкращого! Дякуємо!";

"З днем народження! Дякую, Міша, ти наш ангел".

Міша Коллінз / Фото з інстаграму актора

Що відомо про Мішу Коллінза