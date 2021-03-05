Оприлюднили кадр з "Місія нездійсненна 7": чи впізнаєте ви старого героя

Режисер Крістофер МакКуоррі оприлюднив кадр з майбутнього фільму "Місія нездійсненна 7". На ньому видно знайомого персонажа.

4 березня Маккуорі поділився кадром з майбутнього фільму, на якому видно актора Генрі Черні. Він грав голову Юджина Кіттріджа у першому фільмі "Місія нездійсненна".

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Черні не з'являвся у франшизі після виходу першого фільму "Місія нездійсненна". Якщо погано пам'ятаєте – його персонаж переслідував Ітана Ханта (Тома Круза), тому що підозрював агента у вбивстві.

На фотографії видно, як Кіттрідж читає газету.

"Місія нездійсненна-7": що відомо про сюжет

Поки що особливих деталей про сюжет майбутньої стрічки не повідомляли. Відомо лише, що події продовжуватимуть історію попередньої частини "Місія нездійсненна: Фолаут". У головних ролях ми побачимо Тома Круза і Ребекку Фергюсон.

Прем'єра фільму планується на 19 листопада 2021 року.

Зйомки "Місія нездійсненна 7" вже підходять до завершення. Але зйомки наступної частини довелося перенести. Тож 8 частина франшизи вийде не раніше листопада 2022 року.

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