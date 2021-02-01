Він став одержимим, – Том Круз перетворив зйомки "Місії нездійсненної 7" на жахіття

Відколи стартували зйомки фільму "Місія нездійсненна 7" не вщухають обговорення про складні умови праці. Тепер Тома Круза звинуватили у перетворенні роботи на суцільний жах.

Джерело: The Sun

Все більше учасників знімальної групи "Місії нездійсненної 7" нарікають на складнощі роботи з Томом Крузом. Інсайдери, які працюють на голлівудського актора, розповіли, що зараз актор одержимий ідеєю завершити зйомки вчасно. Тому працювати над створенням стрічки стає дедалі складніше.

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Багато хто з нас з радістю б змирилися зі збитками, залишили на час зйомки і продовжили б роботу пізніше. Але Том став одержимий ідеєю закінчити роботу, і ніщо його не зупинить. Це найрішучіша людина, але водночас це жахіття,

– розповіли джерела зі знімальної групи.

Наразі знімальна група переїхала в Об'єднані Арабські Емірати. Тому у багатьох представників команди Тома Круза є побоювання, що вони цілими місяцями не будуть бачити своїх рідних. Враховуючи, що Велика Британія ввела обов'язковий 10-денний карантин та перекрила авіакордон для рейсів з ОАЕ, поїздка додому для них поки не є можливою.

"Зараз багато хто з продюсерської команди, особливо молодший персонал, який не отримує таких великих зарплат, просто хочуть повернутися додому. І це справді жахіття кіновиробництва", – додав інсайдер.

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