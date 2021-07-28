Що показали в другому трейлері культового фільму "Мисливці на привидів: З того світу"

B&H Film Distribution Company в мережі опублікував другий офіційний український трейлер культового фільму "Мисливці на привидів". Прем’єра фільму в Україні запланована на 11 листопада 2021 року.

Сценаристом і режисером стрічки став Джейсон Райтман ("Джуно", "Вище неба"), син режисера першого фільму Айвана Райтмана.

А ви знали що Режисер культового фільму "Мисливці на привидів" розплакався від перегляду нової стрічки

Що показали у другому українському трейлері?

У ролику показують, як родина, успадкувавши старий занедбаний будинок, переїздить у маленьке містечко. з їхньою появою з’являється надзвичайно багато паранормальних сил і все йде не по плану. Саме там діти знаходять культову машину мисливців за привидами. Підлітки збираються в команду, щоб з’ясувати природу таємничого спадку і протистояти новим загрозам!

"Мисливці на привидів: З того світу" 2021: дивіться трейлер

"Мисливці на привидів: З того світу": що відомо про фільм

Фільм стане продовженням культових "Мисливців на привидів", знятих у 1984 та 1989 роках. І хоч стрічка 2016 року не викликала захват у прихильників і критиків, робота режисера Джейсона Райтмана має всі шанси підкорити світ.

У фільмі знялись актори перших частин франшизи та нові зірки "Мисливців за привидами". Зокрема, у стрічці можна буде побачити:

Маккенна Грейc;

Пол Радд;

Білл Мюррей;

Керрі Кун;

Сігурні Вівер;

Фін Вулфард;

Енні Поттс;

Ден Екройд та інші.

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У 2016 році студія Columbia Pictures випустила на екрани перезавантаження франшизи. Однією з причин, з якої тоді не стали знімати продовження, стала відмова Білла Мюрея від участі у проєкті через смерть Гарольда Раміса – актора, що виконував роль його напарника. Фільм-перезавантаження отримав шквал критики, не мав успіху у прокаті та наніс студії 125 мільйонів доларів збитків Тому було прийнято рішення четвертий фільм франшизи зробити продовженням перших двох. До своїх ролей, виконаних у 80-х, повернеться частина акторів, зокрема Сіґурні Вівер та Білл Мюррей. Частину сцен зніматимуть на знайомих глядачам локаціях. Основні зйомки розпочалися у липні 2019 році у Калгарі, Канада, – повідомляє "Планета Кіно".