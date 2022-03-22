Мій шлях воїна – на передовій, – Олег Сенцов розповів про війну та нашу незалежність

У лавах територіальної оборони є чимало українських відомих людей, серед яких – Олег Сенцов. В інтерв’ю Babylon'13 режисер розповів про війну та майбутню перемогу.

За словами Сенцова, нам потрібно зробити так, щоб наші діти вже не воювали, повідомляє 24 канал. Крім цього, він зазначив, що його "шлях воїна – на передовій".

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Олег Сенцов розповів про війну та нашу незалежність

Як повідомив режисер, останній місяць (лютий, – Кіно 24) вже було зрозуміло, що Росія нападе, просто це було питанням часу. Але коли б не почалось, Сенцов був певен, що піде воювати.

Я сказав: піду зі зброєю, тому що, ну, по-перше, в мене незакритий гешефт за 2014 рік, тому що хлопці воювали, а я сидів на нарах. Хай там як, все одно… Відчуття такого, що я чогось не зробив. Мій шлях воїна – тільки на передці війни,

– наголосив Сенцов.

За словами режисера, 5 років у в’язниці було достатньо для того, щоб пофантазувати. "Ну знаєш, ти сидиш у в’язниці, в тебе 20 років вирок, не знаєш, що буде далі, так? А ти собі уявляєш, що ти на БТРі, у формі, з автоматом в’їжджаєш в Крим. Проїжджаєш через нього, до рідної хати, і думаєш: "От я тебе звільнив, Криме". І думаєш: "Це щось неможливе".

А зараз – Сенцов на волі, за словами якого, ми ведемо війну на знищення або нас, або них. "Я вірю в перемогу, я знаю, що ця картинка вже стає все більш реальною. Ця війна, вона вже 8 років тримає, але вона, знаєш, як гангрена, вона жерла потроху, так?", – сказав він.

Режисер впевнений, що "зараз вже відкрилося вікно можливостей. Однак, "Війна – це херово", – зазначив він. – Втрати великі – теж херово, хай там що, але в цьому завжди треба шукати плюси. І плюс цієї ситуації в тому, що ми можемо це питання вирішити раз і назавжди. Повернути наші території, здобути нашу незалежність, вступити в НАТО, вступити в ЄС, зламати хребет росії, щоб наші діти вже не воювали".