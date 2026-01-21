Укр Рус
21 січня, 14:10
2

Не лише "Тиха Нава": психологічний трилер з Анастасією Пустовіт, який не відпускає до фіналу

Ольга Паньків
Основні тези
  • Психологічний трилер "Між нами" з Анастасією Пустовіт поєднує жанри трилера, соціальної драми та нуару, прем'єра відбулася у листопаді 2023 року.
  • Фільм розповідає про випадкове знайомство двох жінок, яке призводить до спільного злочину.

Неабиякої популярності в Україні набув серіал "Тиха Нава". Це детективний трилер у стилі true crime, який переглянула величезна кількість українців.

Якщо ви вже встигли подивитися всі 8 епізодів, радимо також звернути увагу на психологічний трилер "Між нами", у якому головну роль виконала Анастасія Пустовіт. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про цю стрічку.

Що відомо про психологічний трилер "Між нами"?

Якщо ви вже переглянули восьмисерійний кінопроєкт "Тиха Нава", то обов'язково варто звернути увагу на психологічний трилер "Між нами". У обох стрічках одну із головних ролей виконала українська акторка Анастасія Пустовіт, чию харизму важко не помітити навіть крізь екран. 

Стрічка стала дебютною режисерською роботою Соломії Томащук. 

Фільм поєднав у собі жанри психологічного трилера, соціальної драми та нуару. Прем'єра відбулася в листопаді 2023 року і стрічка спричинила справжній ажіотаж в українських кінотеатрах. Зараз її можна подивитися онлайн на стримінговій платформі Netflix. 

Про що сюжет фільму?

У "Між нами" Анастасія Пустовіт зіграла роль Саші, молодої жінки з важким минулим та проблемами із залежністю, а також із несподіваними труднощами, пов'язаними з її вагітністю. 

У фільмі також зіграла Ірма Вітовська – досвідчена лікарка Аня, яка страждає від сімейної драми. 

Їхнє випадкове знайомство переростає у справжню прив'язаність, але обставини складаються так, що вони стають заручницями спільного злочину. 

"Між нами": дивіться онлайн трейлер фільму

Цей трилер розкриває теми маніпуляцій та тендітності людського характеру, показує, що кожній людині потрібна підтримка і тепло інших. 

Хто зіграв ролі у трилері "Між нами"?

Головні ролі у фільмі "Між нами" зіграли українські актори Анастасія Пустовіт, Ірма Вітовська, Михайло Дзюба, Дмитро Сосновський, Сергій Детюк, Євген Єфремов, Анжеліка Гірич та інші.