Для мільйонів глядачів він назавжди залишиться Чендлером Бінгом – королем сарказму, незручних жартів та самоіронії. Однак для рідних Меттью Перрі був значно більшим, ніж просто зіркою культового ситкому.

За повідомленнями Entertainment Weekly, через три роки після смерті голлівудського актора Меттью Перрі на його могилі замінили меморіальну табличку, прибравши символічне відсилання до серіалу "Друзі".

Який вигляд зараз має могила Меттью Перрі

Журналісти видання відвідали кладовище Forest Lawn Memorial Park на Голлівудських пагорбах, де похований актор, та помітили зміни.

Табличка на могилі Меттью Перрі / Фото Jillian Sederholm for EW (2)



Попередню меморіальну табличку, яка з'явилася лише в січні 2026 року, замінили більшою. На старій, окрім повного імені актора та дат його народження і смерті, був напис "Much Loved – Friend" ("Палко люблений друг"), який відсилав до легендарного ситкому.

Тепер напис змінили. У верхній частині нової таблички викарбувано "Спочивай", а в нижній – "Ми любимо тебе всім серцем".

Причини заміни меморіальної таблички наразі невідомі.

Що відомо про смерть Меттью Перрі

Актор помер 28 жовтня 2023 року у віці 54 років. Його знайшли без ознак життя в джакузі у власному будинку в Лос-Анджелесі. Причиною смерті стали гострі наслідки дії кетаміну.

Розслідування обставин трагедії призвело до висунення обвинувачень п'ятьом особам.

У жовтні 2026 року Netflix також випустив трисерійний документальний проєкт, присвячений життю актора, його боротьбі із залежністю та історіям, якими поділилися близькі.

Раніше сестра актора розповіла про те, як він почувався під час зйомок "Друзів".