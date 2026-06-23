5 молодих акторів, які стають стрімко популярними

Часто так буває, що одна роль молодого актора у кіно може принести шалений успіх. Їм навіть можуть позаздрити досвідчені голлівудські колеги, яким так не пощастило.

Очевидно, що популярність не приходить просто за красиві очі, а залежить від таланту, харизми, сценарію та й самої кінокартини загалом. Сьогодні у матеріалі 24 Канал розповість про деяких акторів молодого покоління, які вже зробили своє ім'я.

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Міллі Боббі Браун

Акторка здобула світову популярність завдяки ролі Одинадцятої у культовому серіалі "Дивні дива". Попри свій молодий вік, Міллі вже стала однією з найвідоміших молодих акторок Голлівуду, а також знялась у фільмах про Енолу Голмс, і ще й продюсує власні проєкти.

Міллі Боббі Браун у серіалі "Дивні дива" / Кадр із серіалу

Дженна Ортега

Дівчина стала однією з головних зірок сучасного покоління після успіху у серіалі "Венздей". Її харизматична гра та участь у популярних горор-франшизах, зокрема "Крик", зробили Дженну одну з тих акторок сучасності, яка має найбільший попит.

Дженна Ортега у фільмі "Крик" / Кадр із фільму

Оуен Купер

Хлопець належить до нового покоління молодих британських акторів, які швидко привертають до себе увагу глядачів і критиків. Після яскравого дебюту у серіалу "Юнацтво", Оуена почали називати одним із найперспективніших юних талантів Великої Британії.

Оуен Купер у серіалі "Юнацтво" / Кадр із серіалу

Мейсон Темз

Популярність до Мейсона прийшла після ролі у горорі "Чорний телефон", який доволі високо оцінили критики та глядачі. З кожним новим проєктом його популярність зростає, а особлива увага прикута до акторської гри Темза, адже він ще доволі юний.

Мейсон Темз у фільмі "Чорний телефон" / Кадр із фільму

Белла Рамзі

Вперше дівчина привернула до себе увагу широкої аудиторії завдяки ролі Ліанни Мормонт у серіалі "Гра престолів". Справжній прорив стався після виходу у світ стрічки "Останні з нас", де її роль отримала численні номінації на престижні телевізійні нагороди. Та варто нагадати, що Белла стала і об'єктом критики і булінгу. Фанам однойменної гри не сподобалась акторка через зовнішність, мовляв, вона не схожа на дівчинку на екрані. Рамзі переживала у цей час дуже складний період.

Белла Рамзі у серіалі "Гра престолів" / Кадр із серіалу

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